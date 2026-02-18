Railway: प्रवाशांनो लक्ष द्या! रेल्वे गाड्यांची वेळ बदलणार, मध्य रेल्वेची घोषणा; कधीपासून होणार नवे वेळापत्रक लागू?

मुंबई : मध्य रेल्वेने परिचालन कारणास्तव मुंबई-अमरावती, मुंबई-नागपूर दुरांतोसह राज्यातील महत्त्वाच्या रेल्वेगाड्यांच्या वेळापत्रकात महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. येत्या एप्रिल महिन्यापासून टप्प्याटप्प्याने हे बदल लागू होणार असल्याने मध्य रेल्वेने कळविले आहे. त्यामुळे या रेल्वेगाड्यांच्या सुटण्याच्या आणि गंतव्यस्थळी पोहोचण्याच्या वेळेतही बदल होणार आहे..बदललेल्या वेळासीएसएमटी-अमरावती एक्स्प्रेस(१२१११) - (सध्याची वेळ) रात्री ८.०५ वा., (नवी वेळ) रात्री ८.५० वा.सीएसएमटी-नागपूर दुरांतो एक्स्प्रेस (१२२८९) - (सध्याची वेळ) रात्री ७.५५ वा., (नवी वेळ) रात्री ८.३५ वा. सुटेल.नागपूर-सीएसएमटी दुरांतो एक्स्प्रेस (१२२९०) - (सध्याची वेळ) सकाळी ८.०५ वा., (नवी वेळ) सकाळी ७.५० वा.दादर-हुबळी एक्स्प्रेस (१७३१८) - (सध्याची वेळ) रात्री ८.१५ वा., (नवी वेळ) ८.०५ वा..Navi Mumbai: नवी मुंबईत एमआयडीसी भूखंडांवर झोपड्यांचे पुन्हा अतिक्रमण! भूमाफियांचा सक्रिय डाव; गरजूंची फसवणूक, कारवाईची तीव्र .सीएसएमटी-बंगळूर एक्स्प्रेस (११३०१) - (सध्याची वेळ) सकाळी ८.१० वा., (नवी वेळ) सकाळी ७.५५ वा.लातूर-सीएसएमटी एक्स्प्रेस (२२१०८)- (सध्याची वेळ) सकाळी ८.०० वा.च (नवी वेळ)सकाळी ७.५५ वा.सोलापूर-सीएसएमटी एक्स्प्रेस (१२११६) - (सध्याची वेळ) सकाळी ६.३० वा., (नवी वेळ) सकाळी ६.३५ वा.बिदर-सीएसएमटी (२२१४४) - (सध्याची वेळ) सकाळी ८.०० वा.च (नवी वेळ) सकाळी ७.५५ वा..सीएसएमटी - वाराणसी महानगरी एक्सप्रेसचे टर्मिनल व वेळापत्रक बदलसीएसएमटी - बनारस महानगरी एक्सप्रेस ट्रेन क्रमांक 22177 सीएसएमटीहून रात्री १२.१५ वा. प्रस्थान करेल आणि बनारस येथे ०३.४५ वा. पोहोचेल (पूर्वी वाराणसी येथे 03.35 वा.).बनारस - सीएसएमटी महानगरी एक्सप्रेस ट्रेन क्रमांक 22178 बनारस येथून 09.45 वा. प्रस्थान करेल आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे ११.४० वा. पोहोचेल..MMRDA: मुलुंड मेट्रो अपघातानंतर एमएमआरडीएचा मोठा निर्णय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.