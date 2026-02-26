पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गाला केंद्राचा 'नो सिग्नल', कारण काय? नव्या मार्गाचा अभ्यास करणार, CM फडणवीसांचं आश्वासन

Pune Nashik Semi High Speed Rail पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाच्या मूळ (सरळ) मार्गाला केंद्र सरकारने तांत्रिक कारणाने नकार दिला आहे. नारायणगाव येथील रेडिओ दुर्बिणीसाठीच्या (जीएमआरटी) 'बफर झोन'मुळे मूळ मार्ग आराखड्यास मान्यता देणे शक्य नसल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. या पार्श्वभूमीवर आता कमीत कमी वळसा घेऊन आणि महत्त्वाची गावे सामावून घेणारा नवा पर्यायी मार्ग शोधण्यासाठी तंत्रज्ञ सल्लागाराची नियुक्ती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. .विधान परिषदेत आमदार सत्यजित तांबे यांनी पुणे-नाशिक रेल्वेच्या रखडलेल्या मार्गाबाबत आणि 'अलाइनमेंट'मधील बदलाबाबत प्रश्न उपस्थित केला. माहिती अधिकाराचा दाखला देत ते म्हणाले, की 'जीएमआरटी'ने स्वतःहून असा कोणताही तांत्रिक आक्षेप नोंदवला नसल्याचे समजते. मात्र, तरीही मार्ग बदलला जात आहे. या प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष असून समृद्धी महामार्गावर आंदोलने होत आहेत. हा मार्ग सरळ होणे ही दिवंगत अजितदादा पवार यांचीही इच्छा होती..राज्यातील १२ झेडपी, १२५ पंचायत समितीच्या अध्यक्ष-सभापती निवडीचा 'मुहूर्त' ठरला; जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र.तांबे यांनी या प्रकरणी मुख्यमंत्री, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि कृती समितीची संयुक्त बैठक घेण्याची मागणीही केली. त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले, की या रेल्वेच्या पाठपुरावा करण्यासाठी आपण दोनदा केंद्र सरकारकडे सादरीकरण केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले..मुख्यमंत्र्यांनी काय दिले आश्वासन ?तज्ञ समिती करणार नवीन मार्गाचा अभ्यास. रेडिओ दुर्बिणीच्या 'बफर झोन'चा सविस्तर अभ्यास करून 'कमीत कमी वळसा' घेणारा मार्ग निश्चित केला जाईल. तज्ज्ञांना त्यांचा अहवाल देण्यासाठी ३ ते ४ महिन्यांचा कालावधी दिला जाईल. मार्ग बदलताना जास्तीत जास्त महत्त्वाची गावे रेल्वे नकाशावर राहतील याची काळजी घेतली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.