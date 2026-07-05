Sangli: पाथरपुंजला १४४ मिमी पाऊस, आजअखेर १०७६ मिमी नोंद; चांदोली धरणसाठ्यात वाढ

वारणावती: चांदोली धरण परिसरात मुसळधार पावसाचा जोर कायम असून शुक्रवारी (ता. ३) सकाळपर्यंतच्या २४ तासांत ८४ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील पाथरपुंज येथे सर्वाधिक १४४ मिलिमीटर पाऊस झाला असून, तेथे आजअखेर एकूण १, ०७६ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे..सततच्या पावसामुळे परिसरातील ओढे-नाले दुथडी भरून वाहत असून त्यांचे पाणी वारणा नदीत मिसळत असल्याने नदीच्या पाणीपातळीतही झपाट्याने वाढ होत आहे. शिराळा तालुक्याच्या पश्चिम भागातील खुंदलापूर, मणदूर, सोनवडे, खोतवाडी, काळोखेवाडी, आरळा, करुंगली, मराठेवाडीसह परिसरात गेल्या दोन दिवसांपासून दमदार पाऊस सुरू आहे. डोंगराळ भागात दाट धुके, जोरदार वारे आणि मुसळधार पावसामुळे वातावरण ढगाळ बनले आहे. पावसाचा हा जोर कायम राहिल्यास डोंगरमाथ्यावरील धबधबेही प्रवाहित होण्याची शक्यता आहे..Ramdas Athawale: ठाकरेंनी रामरक्षा नव्हे तर ‘शिवसेना रक्षा’ आंदोलन करावे; मंत्री आठवलेंचा टोला .या पावसामुळे भात पिकासाठी पोषक वातावरण निर्माण झाले असून शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. काही दिवसांच्या पावसाच्या उघडिपीनंतर शेतकरी चिंतेत होते. मात्र, मोटारीच्या साहाय्याने तयार केलेल्या भाताच्या तरव्यांना वेळेवर आणि मुबलक पाऊस मिळाल्याने रोपे जोमात आली असून परिसरात सध्या भात रोपलावणीच्या कामांना वेग आला आहे..दरम्यान, चांदोली धरणक्षेत्रात आजअखेर ३५० मिलिमीटर पावसाची नोंद पर्जन्यमापन केंद्रावर झाली आहे. पाणलोट क्षेत्रातील अतिवृष्टीमुळे गेल्या ४८ तासांत चांदोली धरणाच्या पाणीसाठ्यात तब्बल १ टीएमसीची वाढ झाली आहे. सध्या धरणात ६, २१३ क्युसेक पाण्याची आवक सुरू असून धरणाची पाणीपातळी ५९९.७२ मीटरपर्यंत पोहोचली आहे. धरणात सध्या १२.५० टीएमसी पाणीसाठा आहे..Tukaram Mundhe: त्वचा उजळवणाऱ्या क्रीम धोकादायक; FDA ने 3 लोकप्रिय ब्रँडवर घातली बंदी, सौंदर्यप्रसाधनांचा धक्कादायक अहवाल.कोयना पाणलोटात शनिवारी सकाळी आठ वाजण्याच्या २४ तासांत महाबळेश्वर येथे २३३ मिलिमीटर, नवजा येथे २१० मिलिमीटर, तर कोयना येथे १८९ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. त्यामुळे कोयना धरणातील पाणीसाठा २० टीएमसी, तर चांदोली धरणातील साठा १३ टीएमसीवर पोहोचला आहे. कृष्णा नदीच्या पाणीपातळीतही वाढ होत असून, सकाळी आयर्विन पुलाजवळ पाणीपातळी सहा फूट होती. सायंकाळी त्यात अर्ध्या फुटाने वाढ झाली. जिल्ह्यातील पाऊस जिल्ह्यात शनिवारी सकाळी आठ वाजता संपलेल्या २४ तासांत सरासरी २७.५ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. शिराळा तालुक्यात सर्वाधिक नोंद झाली आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.