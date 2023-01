By

राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील सध्या एका नव्या विधानामुळे चर्चेत आले आहेत. आपला कुठलाही देव आणि महापुरुष बॅचलर नाही असं विधान चंद्रकांत पाटील यांनी केलं आहे. त्यामुळे राज्यातील नव्या वादाला तोडं फुटण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. (Chandrakant Patil controversial statement Our all great personalities are bachelors)

पुण्यात राष्ट्रीय युवा दिवस निमित्ताने युवा संवाद कार्यक्रमात चंद्रकांत पाटील बोलत होते. यावेळी त्यांनी एक विधान केलं आहे ज्यामुळे नव्या वादात सापडण्याची शक्यता आहे.

काय म्हणाले चंद्रकांत पाटील?

आपला कुठलाही देव बॅचलर नाही. आपले कुठलेही महापुरुष बॅचलर नाही. संसार करुन सगळं करता येतं. सेवा देखील करता येते. जगात असा कुठलाही माणूस नाही ज्याच रक्त हिरवं किंवा निळं नाही. परमेश्वराने कुठलाच भेद केला नाही.

सगळ्यांना कॉमन करुन त्याने पाठवलं. सगळ्यांना दोन डोळे दोन कान आणि समान शरीर देवाने दिले आहे, असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले.

माणसाचा जन्म स्पर्मपासून होतो. स्पर्म दिसत देखील नाही. पण स्पर्म 100 किलोचा माणूस तयार करतो. त्यात माणूस कसा आहे हे ठरवतो. त्या स्पर्ममधून माणूस निर्माण करणारा कोणी तरी आहे ना? सगळी माणसे त्याने वेगळी बनवली आहेत. त्याच्या स्पर्ममध्ये त्याने काय व्हायचंय हे ठरवलेलं असते, असं त्यांनी सांगितलं.