Chandrashekhar Bawankule : महायुतीत मनभेद नाही; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे स्पष्टीकरण

नागपूर - राज्यात काही ठिकाणी आमची मैत्रीपूर्ण लढत होत आहे. एकमेकांविरुद्ध लढत असलो तरी आमच्यात मनभेद नाही. समन्वयातून महायुती टिकवू. नगरपरिषद निकालाच्या दोन तारखेनंतर सर्व शंका संपतील, असे स्पष्टीकरण महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले..ते म्हणाले, 'काही ठिकाणी आमची मैत्रीपूर्ण लढत होत आहे. एकमेकांविरुद्ध लढत असलो तरी आमच्यात मनभेद नाहीत. समन्वयातून महायुती टिकवू. दोन तारखेनंतर सर्व मतभेद संपतील.''भाजपने केलेल्या निवडणूक सर्वेक्षणावर बोलताना बावनकुळे म्हणाले, 'मला पूर्ण विश्वास आहे की विधानसभेत जसे तीन कोटी १८ लाख मते घेऊन राज्यात सरकार आले, तसेच नगरपालिका व नगरपंचायत निवडणुकांतही आम्ही दोन तृतीयांश बहुमताने विजयी होऊ..'डबल इंजिन' सरकारच्या माध्यमातून २०४७ पर्यंत विकसित नगरपालिका आणि नगरपंचायत व्यवस्थेचा आराखडा तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे. हा आराखडा पूर्णत्वास नेण्यासाठी मतदारांनी भाजपला मतदान करावे,'' असे आवाहन बावनकुळे यांनी केले.ते म्हणाले, की काँग्रेस नेत्यांमध्ये गंभीर विसंवाद असून त्यांच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील पराभवानंतर काँग्रेसमध्ये आणखी खिंडार पडेल, अशी भीती त्यांच्या नेत्यांनाच वाटू लागली आहे. त्यामुळे 'काँग्रेस बचाव' मोहीम राबवत फेक नॅरेटिव्ह पसरविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी भाजप 'ऑपरेशन लोटस' राबवत असल्याचा आरोपावर ते बोलत होते..पटोलेंकडून 'फेक नॅरेटिव्ह'नाना पटोले विधानसभेला फक्त दोनशे मतांनी जिंकून आले आहेत. त्यामुळे ते वैफल्यग्रस्त झाले आहेत. त्यांच्या साकोली मतदारसंघातील अनेक कार्यकर्त्यांनी काँग्रेस सोडली आहे. आज काँग्रेस किंचित पक्ष होत चालला असून अनेक पदाधिकारी, नगरसेवक आणि कार्यकर्ते भाजपच्या संपर्कात आहेत. पुढील काळात ते भाजपमध्ये प्रवेश करतील, या भीतीमुळे नाना पटोले 'फेक नॅरेटिव्ह' पसरवत आहेत..