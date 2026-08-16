चंद्रशेखर बावनकुळेंची भाजपने राष्ट्रीय पातळीवर केली नियुक्ती, सोपवण्यात आली महत्त्वाची जबाबदारी

महसूल मंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर आता पक्षाकडून नवी जबाबदारी सोपवण्यात आलीय. बावनकुळे यांची राष्ट्रीय पातळीवर संघटनात्मक नियुक्ती करण्यात आलीय. राजस्थानमध्ये होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी बानवकुळे यांना सहप्रभारी म्हणून नियुक्त केलं आहे..राजस्थानमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी सुरू झालीय. भाजपने संघटनात्मक पातळीवर रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे. निवडणूक व्यवस्थापनासाठी पक्षाने अनुभवी नेत्यांची नियुक्ती केली आहे. माजी खासदार हरीश द्विवेदी यांच्याकडे प्रभारीपदाची जबाबदारी देण्यात आली असून बावनकुळे यांच्यासह पाच नेत्यांची सहप्रभारी म्हणून निवड करण्यात आली आहे..FDA Action: डॉमिनोजनंतर तुकाराम मुंढेंचा झेप्टो, इन्स्टामार्टसह फ्रुटीवर प्रहार; ११ तास छापेमारी, १४ परवाने निलंबित.चंद्रशेखर बावनकुळे यांना भाजपच्या संघटनात्मक कामाचा मोठा अनुभव आहे. महाराष्ट्र भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून त्यांनी काम पाहिले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्येही त्यांनी पक्षासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. निवडणूक नियोजन, कार्यकर्त्यांशी समन्वय आणि संघटन मजबूत करण्याचा अनुभव लक्षात घेऊन राजस्थानची जबाबदारी त्यांच्याकडे देण्यात आल्याचे मानले जात आहे. यापूर्वी मार्च २०२६ मध्ये ओडिशातील राज्यसभा निवडणुकीसाठीही भाजपने बावनकुळेंची केंद्रीय निरीक्षक म्हणून नियुक्ती केली होती..दरम्यान, महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण आणि कुणबी प्रमाणपत्रांच्या मुद्द्यावरून मनोज जरांगे पाटील आणि बावनकुळे यांच्यातील वाद सुरू असतानाच ही नियुक्ती झाल्याने राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. जरांगे यांनी अलीकडे बावनकुळेंवर कुणबी प्रमाणपत्रांबाबत गंभीर आरोप केले होते. या पार्श्वभूमीवर राजस्थानसारख्या महत्त्वाच्या राज्याची जबाबदारी बावनकुळेंना मिळणे भाजपमधील त्यांच्या वाढत्या संघटनात्मक भूमिकेचे संकेत मानले जात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.