Video: मंत्री बावनकुळेंची लव्ह स्टोरी! अल्पवयीन मुलीला पळवलं, मग थेट जेलमध्ये रवानगी

भाजप नेते आणि मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोशल मीडियावर सुरू असलेल्या टीकेवर अखेर प्रतिक्रिया दिली. सांगलीत बोलताना त्यांनी आपल्या लग्नापूर्वीचा एक खुमासदार किस्सा सांगितला. प्रेम जुळलं तेव्हा लग्नाआधी पत्नीसोबत पिक्चर बघायला गेल्यावर पोलिसांनी पकडलं होतं आणि त्यानंतर ७ दिवस जेलमध्येही रहायला लागल्याचं बावनकुळेंनी सांगितलं. अल्पवयीन मुलगी पळवून नेल्याचा आरोप माझ्यावर केला होता असंही ते म्हणाले. सांगलीत आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमात ते बोलत होते. .बानवकुळे म्हणाले की, आमचं प्रेम जुळलं तेव्हा ती १६ वर्षांची आणि मी २० वर्षांचा होतो.दोघेही अल्पवयीन होतो. आता अल्पवयीन असताना कयामत से कयामत तक पिक्चर बघायला गेलो. पिक्चर बघून बाहेर आल्यावर पोलिसांनी आम्हाला पकडलं. आमचं वय कमी असल्यानं आम्ही दिसतही लहानच होतो..पोलिसांनी जेव्हा आम्हा दोघांना एकत्र पकडलं तेव्हा पोलिसांनी मला विचारलं की ही कोण? तेव्हा आम्ही घाबरलो तेव्हा. कारण तिनेही आणि मीसुद्धा घरी सांगितलं नव्हतं की पिक्चर बघायला चाललोय.आता पिक्चर पाहिल्यानंतर पोलिसांनी दोघांना पकडल्यानं अवघड झालं असंही मंत्री बानवकुळे म्हणाले..मंत्री बानवकुळे यांनी पुढे सांगितलं की, ती १६ वर्षांची आणि मी २० वर्षांची असल्यानं काय केलं आम्ही हे सांगता येत नव्हतं.आम्ही पिक्चरच पाहिला होता. ३५-४० वर्षापूर्वीचा काळ होता, त्या काळात काही फालतू चालायचं नाही. पिक्चर पाहून आल्यावर पोलिसांनी पकडलं आणि थेट पोलीस स्टेशनला नेलं. तिथं कारण नसताना माझ्यावर अल्पवयीन मुलगी पळवून नेल्याची केस टाकली. मी सात दिवस सेंट्रल जेलला होतो..मला दीड वर्षे कोर्टाच्या फेऱ्या माराव्या लागल्या. माझी बायको वारंवार सांगायची की मी पळून आलेली नाही. मी माझ्या मनाने आलेय. पळवून आणलं नाहीय. पण अल्पवयीन मुलीचा जबाब घेतंय कोण. तिथं तिच्या आई-वडिलांचा जबाब घेतला. आई वडिलांनी सांगितलं त्यांना काही माहितीच नव्हतं. तिच्या भावाने मुलगी गायब झाल्याचा जबाब दिला. आमचं लग्न झालं. माझ्या बायकोनेही कोर्टात सांगितलं की,मी पळून गेली नाही, माझ्या नवऱ्याला मी पळवून नेलं होतं.