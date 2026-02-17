महाराष्ट्र बातम्या

Ration Shop Onion Supply : रेशन दुकानात मिळणार स्वस्त कांदा, कृषी मूल्य आयोग उपसमितीचा अहवाल; अतिरिक्त पुरवठाकाळातील प्रभावी उपाय

Onion market intervention scheme : कृषी मूल्य आयोगाच्या उपसमितीने अतिरिक्त कांदा पुरवठा काळात बाजारभाव नियंत्रणासाठी रेशन दुकानांतून स्वस्त कांदा देण्याची शिफारस केली आहे.
Onion price stabilization policy : देशात उत्पादित होणाऱ्या कांद्याची साठवणक्षमता नसल्याने त्याची त्वरित विक्री होणे अपेक्षित आहे. यासाठी स्वस्त धान्य (रेशन) दुकानातून ग्राहकांपर्यंत कांदा पोहोचविल्यास ग्राहकांना स्वस्तातील कांदाही मिळेल आणि शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान टळेल, अशा स्वरुपाचा प्रस्ताव कृषी मूल्य आयोगासमोर मांडला आहे.

