महाराष्ट्र बातम्या

Manoj Jarange Patil : मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर छगन भुजबळ का बोलत नाहीत? स्वत:च भुजबळांनी सांगितलं कारण

: राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे नेते छगन भुजबळ यांनी साम टीव्हीच्या मुलाखतीत जरांगे यांच्या आंदोलनावर भाष्य केले. बीड आंदोलनादरम्यान ८४ पोलीस जखमी झाले असताना जरांगे यांना अटक का झाली नाही, असा सवाल भुजबळांना करण्यात आला.
Chhagan Bhujbal statement on Manoj Jarange Patil

Chhagan Bhujbal on Manoj Jarange's Maratha Reservation Movement

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Chhagan Bhujbal on Manoj Jarange's Maratha Reservation Movement : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापले असून, मंत्री छगन भुजबळ यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावर टीका केली आहे. साम टीव्हीच्या ‘ब्लॅक अँड व्हाईट’ कार्यक्रमात संपादक निलेश खरे यांनी घेतलेल्या मुलाखतीत भुजबळ यांनी गेल्या काही दिवसांपासून जरांगे यांच्यावर आपण का बोलत नाही, याबाबत भूमिका स्पष्ट केली.

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