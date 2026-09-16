Manoj Jarange Patil : मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर छगन भुजबळ का बोलत नाहीत? स्वत:च भुजबळांनी सांगितलं कारण

Chhagan Bhujbal on Manoj Jarange's Maratha Reservation Movement : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापले असून, मंत्री छगन भुजबळ यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावर टीका केली आहे. साम टीव्हीच्या ‘ब्लॅक अँड व्हाईट’ कार्यक्रमात संपादक निलेश खरे यांनी घेतलेल्या मुलाखतीत भुजबळ यांनी गेल्या काही दिवसांपासून जरांगे यांच्यावर आपण का बोलत नाही, याबाबत भूमिका स्पष्ट केली..ओबीसी समाजाच्या प्रश्नावर आतापर्यंत आपणच सातत्याने भूमिका मांडत होतो. मात्र, आता इतर ओबीसी नेतेही याबाबत बोलू लागले आहेत, असे भुजबळ यांनी सांगितले. सरकारने जरांगे यांच्याशी चर्चा करूनही ते ऐकत नसतील, तर सरकारला ठोस भूमिका घ्यावी लागेल, असेही त्यांनी म्हटले..Maratha Reservation: ‘विखेंनी मराठा समाजाचे वाटोळे केले: मनोज जरांगे संतापले; ‘गॅझेटियर’नुसार प्रमाणपत्राचे आश्वासन पाळले नाही.“सर्व काही होऊन जर हा व्यक्ती ऐकत नसेल, तर सरकारला स्टँड घ्यावा लागणार आहे. मग मी बोलून माझं आणि त्याचं भांडण का करायचं?” असा सवाल भुजबळ यांनी केला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही समाजाच्या हितासाठी मागणी असेल तर ती योग्य असल्याचे म्हटले आहे; मात्र समाजाच्या नावाखाली राजकारण केले जात असेल तर ते चालणार नाही, असे भुजबळ यांनी सांगितले..जरांगे यांच्या भूमिकेवर भुजबळांची टीकामनोज जरांगे यांच्या भूमिकेवर टीका करताना भुजबळ यांनी त्यांच्या आंदोलनातील कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. जरांगे यांच्यासोबत असलेल्या काही व्यक्तींकडूनही आता त्यांच्यावर आरोप होत असल्याचा दावा त्यांनी केला. जरांगे हे सरकारमधील नेते आणि अधिकाऱ्यांबाबत आक्षेपार्ह भाषा वापरत असल्याचा आरोपही भुजबळ यांनी केला..Manoj Jarange : मनोज जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाला अभिजीत दिपकेंचा पाठिंबा; सरकारला दिला थेट इशारा.गणेशोत्सवाच्या काळात झालेल्या आंदोलनाचा संदर्भ देत भुजबळ यांनी पोलिसांच्या भूमिकेवरही भाष्य केले. गणपती उत्सवासाठी देश-विदेशातून नागरिक येतात. अशावेळी पोलिसांनी उत्सवाच्या बंदोबस्तासोबत आंदोलनाची परिस्थितीही हाताळायची का, असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी परवानगी नाकारण्याच्या निर्णयाचा संदर्भ दिला..कुणबी नोंदींवरही सवालमराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मुद्द्यावरही भुजबळ यांनी आक्षेप नोंदवला. कुणबी नोंदींचे प्रमाण अत्यल्प असल्याचा दावा करत त्यांनी काही जुन्या कागदपत्रांमध्ये ‘मराठा कुणबी’, ‘कुणबी मराठा’ आणि ‘मराठी कुणबी’ अशा नोंदींमध्ये खाडाखोड झाल्याचा आरोप केला. काही प्रमाणपत्रांवर संबंधित अधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेतल्याचेही भुजबळ यांनी सांगितले. नव्या अधिसूचना आणि गॅझेटबाबतही जरांगे यांच्याकडून सातत्याने मागण्या केल्या जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.