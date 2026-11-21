मंत्री छगन भुजबळ यांनी पुजारीपणाबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळे नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे. ‘पुजारीपण करणं हा पुजाऱ्यांचा धंदा आहे,’ असं विधान त्यांनी केलं. जुन्नर तालुक्यातील ओतूर येथे आयोजित महाराष्ट्र राज्यव्यापी विशेष सत्यशोधक अधिवेशनात ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी महात्मा जोतीराव फुले यांच्या विचारांचा संदर्भ देत आपली भूमिका मांडली..भुजबळ यांनी पुजारीपणाकडे एका व्यवसायाच्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची भूमिका मांडली. समाजात वेगवेगळे व्यवसाय करणारे लोक असतात. त्याचप्रमाणे पुजारीपण करणं हाही एक व्यवसाय असल्याचं त्यांनी सांगितलं. यासाठी त्यांनी महात्मा जोतीराव फुले यांच्या विचारांचा दाखला दिला..Chhagan Bhujbal: छगन भुजबळांना १० वर्षांनी दिलासा, ग्रंथालय कंत्राट प्रकरणी विशेष न्यायालयाकडून दोषमुक्त.आपलं म्हणणं स्पष्ट करताना भुजबळ यांनी कोरोना काळातील परिस्थितीची आठवण करून दिली. कोरोनाच्या काळात संसर्गाचा धोका वाढल्याने अनेक ठिकाणी मंदिरं बंद ठेवण्यात आली होती. या निर्णयाचा परिणाम मंदिरांमधील धार्मिक कामकाजावरही झाला होता. मंदिरं बंद असल्याने पुजाऱ्यांच्या कामावर परिणाम झाल्याचा संदर्भ त्यांनी आपल्या भाषणात दिला..सत्यशोधक अधिवेशनात बोलताना भुजबळ यांनी पुजारीपण हा इतर व्यवसायांप्रमाणेच उपजीविकेचा एक मार्ग असल्याचं सांगितलं. त्यांच्या या विधानामुळे पुजारीपणाच्या स्वरूपावर आणि त्याकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनावर चर्चा सुरू झाली आहे. दरम्यान, आपल्या वक्तव्याचा चुकीचा अर्थ काढू नये, अशी भूमिका भुजबळ यांनी मांडली. या बोलण्यामागे कोणावरही टीका करण्याचा किंवा विनाकारण वाद निर्माण करण्याचा हेतू नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. महात्मा फुले यांच्या विचारांचा संदर्भ देत आपण आपली भूमिका मांडत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं..मनोज जरांगेंना अटक का केली नाही? छगन भुजबळांनी सांगितले कारण... | Chhagan Bhujbal .ओतूरमधील या अधिवेशनात भुजबळ यांनी केलेल्या विधानाची सध्या चर्चा होत आहे. विशेष म्हणजे, पुजारीपणाला व्यवसाय म्हणण्याच्या त्यांच्या भूमिकेमुळे या विषयावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.