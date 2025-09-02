Chhagan Bhujbal : ओबीसी आरक्षणावर मराठा-कुणबी वाद; कुणबी अन् मराठा हे वेगळेच, भुजबळांचा इशारा

मुंबई : ‘‘राज्यात आरक्षणाचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. मुंबईमध्ये मराठा समाज हा ओबीसीतून आरक्षण द्यावे या मागणीसाठी आंदोलन करत आहे. मात्र ओबीसीमधून मराठा समाजाला आरक्षण दिले तर ओबीसीतील लहान लहान जातींचे मोठे नुकसान होईल त्यामुळे स्वतंत्र आरक्षणाला आमचा पाठिंबा असून ओबीसीमधून आरक्षण देण्यास आमचा विरोध कायमच असेल,’’ असे मत राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी मांडले आहे. .‘कुणबी आणि मराठा हे वेगळेच असून अन्याय केला तर ओबीसींची पुन्हा वज्रमूठ बांधू,’ अशा इशारा भुजबळ यांनी दिला. अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत आयोजित केलेल्या बैठकीला ओबीसी बहुजन पक्षाचे अध्यक्ष प्रकाश शेंडगे, अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे कार्याध्यक्ष समीर भुजबळ, आमदार पंकज भुजबळ, भटक्या विमुक्तांचे अभ्यासक लक्ष्मण गायकवाड, प्रा. लक्ष्मण हाके, तौलिक समाजाचे अध्यक्ष ईश्वर बाळबुधे, ॲड.मंगेश ससाणे, बंजारा समाजाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा.पी. टी .चव्हाण, कुणबी समाजाचे अध्यक्ष दशरथ पाटील, बापूसाहेब भुजबळ, कुणबी सेना अध्यक्ष विश्वनाथ पाटील, जय मल्हार क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष दौलतराव शितोळे, नवनाथ वाघमारे, डॉ. स्नेहा सोनकाटे, वंजारी समाजाचे नेते प्रा. सत्संग मुंढे, धनराज गुट्टे, बाळासाहेब कर्डक, लोणारी समाजाचे अध्यक्ष डॉ. सुदर्शन घेरडे, राष्ट्रीय विणकर समाजाचे अध्यक्ष सुनील मेटे आदी उपस्थित होते. .‘‘मराठा आणि कुणबी एक नाही ते प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले तिथे देखील कोर्टाने म्हटले आहे की मराठा समाज सामाजिक मागास नाही त्यामुळे मराठा- कुणबी असो किंवा कुणबी- मराठा यांना ओबीसीमध्ये आरक्षण देता येणार नाही. काही वर्षांपूर्वी आरक्षणासाठी महाराष्ट्रासह देशभरात सगळीकडेच आंदोलने झाली होती. पाटीदार, जाट, गुज्जर या सर्वच समाजांनी आंदोलने केली..यावेळी केंद्र सरकारने आर्थिक मागास हा पर्याय समोर आणला आणि हे आरक्षण लागू केले. या आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल झाला तेव्हा केंद्र सरकारने सांगितले की यामध्ये येणारे समाज हे सामाजिक मागास नाहीत मात्र आर्थिक मागास आहेत यामुळे त्यांना आर्थिक मागास आरक्षण दिले गेले आहे. ते आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकले आणि त्यानंतर देशभरातील इतर सर्व समाजांची आंदोलने बंद झाली,’’ असे भुजबळ यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.