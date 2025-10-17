Chhagan Bhujbal accuses Manoj Jarange : ''मनोज जरांगेंमुळेच ओबसी अन् मराठा समाजात अंतर पडलं'' ; छगन भुजबळांचा जाहीर आरोप!

Chhagan Bhujbal’s Big Allegation Against Manoj Jarange: बीडमधील ओबीसींच्या निर्धारसभेत भाषण करताना मंत्री छगन भुजबळ यांनी मनोज जरांगे यांच्यावर जोरदारन निशाणा साधला आणि ओबीसी आरक्षणाबाबतही ठामपणे भूमिका मांडली. भाषणाच्या सुरुवातीस उपस्थितांना संबोधत भुजबळ म्हणाले, राज्यात अतिवृष्टी झालेली आहे, असं असतानाही तुम्ही सगळे ओबीसींची वज्रमूठ दाखवण्यासाठी आलात त्यासाठी तुम्हाला धन्यावाद.
यानंतर भुजबळ असंही म्हणाले, की दिवाळीच्या शुभेच्छा मी तुम्हाला कशा देऊ? ओबीसींच्या आरक्षणासाठी १५ जणांनी आत्महत्या केली आहे, आपण कशी दिवाळी साजरी करावी? तसेच, आरक्षण हा गरिबी हटावचा कार्यक्रम नाही. जे सामाजिकदृष्ट्या मागास आहेत त्यांच्यासाठी आरक्षण आहे. असंही भुजबळ यावेळी म्हणाले.
तर मराठा आरक्षण आंदोलन करते मनोज जरांगे यांच्यावर आरोप करत भुजबळ म्हणाले, मराठा समाजाला आमचा विरोध नाही. मात्र मराठा समजात आणि आमच्यात जरांगेंमुळे अंतर पडलंय. या निर्धारसभेस धनंजय मुंडे, गोपीचंद पडळकर, लक्ष्मण हाके, मनोहर धोंडे, लक्ष्मणराव गायकवाड आदींचीही उपस्थिती होती.
याशिवाय, ज्यांनी ज्यांनी तुमच्याविरोधात भूमिका घेतली, त्यांना डोक्यात ठेवा आणि येत्या निवडणुकीत त्यांना पाडा, असं आवाहनही भुजबळ यांनी ओबीसी समाजाला केलं आहे. तसेच, आरक्षणासाठी आम्ही दुहेरी लढाई लढणार आहोत, एक तर न्यायालयीन आणि दुसरी तर रस्ता तर आमच्याच बापाचा आहे, असंही भुजबळ यांनी यावेळी सांगितलं.
