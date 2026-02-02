महाराष्ट्र बातम्या

Chhagan Bhujbal: ''26 तारखेला मी आणि दादा देवगिरीवर होतो, ते म्हणालेले...'' राष्ट्रवादी विलिनीकरणावरुन छगन भुजबळ यांचं मोठं विधान

Chhagan Bhujbal’s Big Reveal on NCP Faction Merger and Devgiri Meeting: राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्ष एकत्र येण्याबाबत नेमकी चर्चा काय झाली होती?
NCP Merger: दोन्ही राष्ट्रवादी पक्षाच्या विलिनीकरणाबाबत दोन्हीकडचे नेते वेगवेगळं बोलत आहेत. शरद पवार गटातील नेत्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, अजितदादांनी एकत्र येण्याबाबत निर्णय घेतला होता. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील नेते म्हणतात, आम्हाला काही माहिती नाही, अजितदादा काही बोलले नाहीत. त्यामुळे नेमकं खरं कुणाचं? आणि खोटं कुणाचं? याबद्दल स्पष्टता नाही.

