Chhagan Bhujbal: ''26 तारखेला मी आणि दादा देवगिरीवर होतो, ते म्हणालेले...'' राष्ट्रवादी विलिनीकरणावरुन छगन भुजबळ यांचं मोठं विधान

NCP Merger: दोन्ही राष्ट्रवादी पक्षाच्या विलिनीकरणाबाबत दोन्हीकडचे नेते वेगवेगळं बोलत आहेत. शरद पवार गटातील नेत्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, अजितदादांनी एकत्र येण्याबाबत निर्णय घेतला होता. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील नेते म्हणतात, आम्हाला काही माहिती नाही, अजितदादा काही बोलले नाहीत. त्यामुळे नेमकं खरं कुणाचं? आणि खोटं कुणाचं? याबद्दल स्पष्टता नाही..सोमवारी सायंकाळी छगन भुजबळ माध्यमांशी बोलत होते. ते म्हणाले की, प्रत्येकजण आपापल्या पद्धतीने माहिती सांगतोय. त्याला पुरावा काय आहे, माहिती नाही. आम्हाला एवढं माहिती होतं की, बारामतीमध्ये कृषी प्रदर्शन होतं. त्यावेळी ही सगळी मंडळी एकत्रित आली होती. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका एकत्रित लढवाव्यात अशा प्रकारचं ठरलेलं होतं, हे आम्हाला अजितदादांनी सांगितलं होतं. हे मला आठवतं. यापलीकडे काही नाही..भुजबळ पुढे म्हणाले, २६ तारखेला देवगिरीवर आम्ही बसलो होतो, तेव्हा दादांची आणि माझी चर्चा झाली होती. एकत्र घड्याळावर लढायचं एवढंच बोलणं झालेलं होतं, असं त्यांनी सांगितलं. बारामतीच्या कृषी प्रदर्शनाला आमच्यापैकी इतरांना कुणाला जाण्याचा प्रश्नच नव्हता. तिकडची आणि इकडची माणसं बसून निर्णय घेतला असता तर वेगळी गोष्ट होती..''उपमुख्यमंत्रीपदी सुनेत्राताई बसलेल्या आहेत, त्या आता प्रमुख राज्यकर्त्यांपैकी एक आहेत. इतरांशी चर्चा करुन त्या निर्णय घेतील. एकत्रिकरणावर एवढं ताबडतोब बोलण्याचं काही कारण नाही? असं मला वाटत नाही. आम्ही एनडीएमध्ये आहोत, परंतु त्यांच्याकडील लोक मात्र भाजपसोबत जाणार नाही, असं नेहमी म्हणतात. मग मर्जर नेमकं कसं होणार?'' असं भुजबळ म्हणाले..