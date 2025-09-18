महाराष्ट्र बातम्या

Chhagan Bhujbal : मनोज जरांगेंना मदत करणाऱ्यांना धडा शिकविणार; समता परिषदेच्या मेळाव्यात भुजबळ यांचा इशारा

छगन भुजबळ यांनी जरांगेंना मदत करणाऱ्यांना ओबीसी धडा शिकविल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा दिला.
नागपूर - ‘शपथपत्राच्या आधारे जातीचा निर्णय कुठेही मान्य नाही. ते कायदा-संविधानाच्या विरोधात आहे. निवडणूक आली की मनोज जरांगे आंदोलन करायला उभे राहतात. त्यांना राजकारणातीलच काही लोक मदतही करतात,’ असा आरोप करून ओबीसी नेते व अन्नपुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी जरांगेंना मदत करणाऱ्यांना ओबीसी धडा शिकविल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा दिला. फडणवीस हे राज्यातील ओबीसींसाठी आशेचा किरण असल्याचे सांगत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन केले.

