Chhagan Bhujbal : मनोज जरांगेंना मदत करणाऱ्यांना धडा शिकविणार; समता परिषदेच्या मेळाव्यात भुजबळ यांचा इशारा

नागपूर - ‘शपथपत्राच्या आधारे जातीचा निर्णय कुठेही मान्य नाही. ते कायदा-संविधानाच्या विरोधात आहे. निवडणूक आली की मनोज जरांगे आंदोलन करायला उभे राहतात. त्यांना राजकारणातीलच काही लोक मदतही करतात,’ असा आरोप करून ओबीसी नेते व अन्नपुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी जरांगेंना मदत करणाऱ्यांना ओबीसी धडा शिकविल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा दिला. फडणवीस हे राज्यातील ओबीसींसाठी आशेचा किरण असल्याचे सांगत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन केले..अखिल भारतीय समता परिषदेच्यावतीने रेशीमबाग येथील महात्मा फुले सभागृहात ओबीसींच्या विविध घटकातील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर आमदार पंकज भुजबळ, प्रा. सत्संग मुंडे, प्रा. दिवाकर गमे, जावेद पाशा व अन्य नेते उपस्थित होते..इतर समाजांचे समर्थनभुजबळ म्हणाले, ‘फडणवीस सांगतात ओबीसी भाजपचा डीएनए आहे. त्यामुळे ओबीसींना तुम्हाला सांभाळावेही लागणार आहे. ओबीसींना सांभाळले तर अनुसूचित जाती-जमातींसह इतर लहान मोठे समाजाचे लोकही तुमच्या पाठीमागे उभे राहतील.’ओबीसींच्या तुलनेत मराठा समाजालाच जास्त सुविधा आहेत. शिक्षणात मराठ्यांना ओबीसींप्रमाणेच सवलती, वसतिगृहाची व्यवस्था, फीमध्ये सवलत, स्कॉलरशिप, वसतिगृह मिळत नाही अशा विद्यार्थ्यांना ६० हजार वार्षिक मिळतात. ती सोय ओबीसी विद्यार्थ्याला नाही. गेल्या २५ वर्षात ओबीसींसाठीच्या महामंडळाला २ हजार ५०० कोटी मिळाले. मात्र, तीन वर्षांत मराठा समाजासाठीच्या महामंडळाला २५ हजार कोटी दिले, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले..ओबीसींतून आरक्षणाला विरोध‘सामाजिक मागासलेपणा हा आरक्षणाचा पाया असून, आर्थिक मागासलेपणा नाही. त्यामुळेच ओबीसी, एससी आणि एसटी समाजाला आरक्षण देण्यात आले. आरक्षण हा काही ‘गरिबी हटाव’ कार्यक्रम नाही. गरिबी हटविण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार विविध कार्यक्रम राबवीत आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण द्या परंतु, ओबीसींमधून नको,’ असे भुजबळ म्हणाले..भुजबळ म्हणाले...हैदराबाद गॅझेटचा २ सप्टेंबरचा शासन निर्णय निघाल्यापासून ७-८ ओबीसींनी आपले जीवन संपविलेजातीनिहाय जनगणनेत ओबीसींची आकडेवारी पुढे येईल व त्यानुसार विकासासाठी निधी मिळेलमराठा-कुणबी वेगवेगळे आहे, असे उच्च न्यायालय म्हणतेओबीसी हा जातीचा समूह आहे तर मराठा ही एक जात आहेराजकीय दबावापोटी आरक्षण मिळू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.