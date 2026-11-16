महाराष्ट्र बातम्या

आळंदीत इंद्रायणीच्या घाटावर छटपूजा; उत्तर भारतीयांची मोठी गर्दी

Chhath Puja in Alandi : काल (रविवारी) संध्याकाळी पार पडलेल्या या पूजेसाठी पिंपरी-चिंचवड शहरासह आळंदी आणि परिसरातील अनेक उत्तर भारतीय नागरिक घाटावर दाखल झाले होते.
Chhath Puja 2026

Chhath Puja 2026

esakal

Shubham Banubakode
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Chhath Puja 2026: छठपूजेच्या निमित्ताने आळंदीतील इंद्रायणी नदी घाटावर उत्तर भारतीय बांधवांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली आहे. काल (रविवारी) संध्याकाळी पार पडलेल्या या पूजेसाठी पिंपरी-चिंचवड शहरासह आळंदी आणि परिसरातील अनेक उत्तर भारतीय नागरिक घाटावर दाखल झाले होते. पारंपरिक पद्धतीने पूजा करत भाविकांनी मावळत्या सूर्याला अर्घ्य अर्पण केले.

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