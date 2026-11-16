आळंदीत इंद्रायणीच्या घाटावर छटपूजा; उत्तर भारतीयांची मोठी गर्दी

Chhath Puja 2026: छठपूजेच्या निमित्ताने आळंदीतील इंद्रायणी नदी घाटावर उत्तर भारतीय बांधवांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली आहे. काल (रविवारी) संध्याकाळी पार पडलेल्या या पूजेसाठी पिंपरी-चिंचवड शहरासह आळंदी आणि परिसरातील अनेक उत्तर भारतीय नागरिक घाटावर दाखल झाले होते. पारंपरिक पद्धतीने पूजा करत भाविकांनी मावळत्या सूर्याला अर्घ्य अर्पण केले..छठपूजा हा उत्तर भारतातील, विशेषतः बिहार, झारखंड आणि उत्तर प्रदेशातील नागरिकांचा महत्त्वाचा सण आहे. सूर्यदेव आणि छठी मैया यांची पूजा करून कुटुंबाच्या सुख-समृद्धीसाठी आणि आरोग्यासाठी प्रार्थना केली जाते. या सणात भाविक कठोर उपवास करतात. नदी किंवा तलावाच्या घाटावर जाऊन मावळत्या आणि उगवत्या सूर्याला अर्घ्य दिले जाते. स्वच्छता, श्रद्धा आणि निसर्गाप्रती कृतज्ञता व्यक्त करणारा हा सण चार दिवस साजरा केला जातो..Chhath Mahaparva 2025: संध्याकाळी गोमती नदीच्या किनाऱ्यावर सीएम योगींची उपस्थिती; भगवान सूर्याला अर्घ्य देऊन केली प्रार्थना.याच परंपरेनुसार आळंदीतील इंद्रायणी घाटावरही छठपूजा साजरी करण्यात आली आहे. अनेक कुटुंबे पूजेचे साहित्य घेऊन घाटावर पोहोचली होती. पिंपरी-चिंचवड आणि आळंदीच्या आसपासच्या भागात राहणाऱ्या उत्तर भारतीय नागरिकांनी मोठ्या संख्येने या पूजेत सहभाग घेतला. त्यामुळे नदीच्या घाटावर भाविकांची गर्दी आणि पूजेची लगबग पाहायला मिळाली..Chhath Puja 2024 : छठपूजेसाठी एक लाख भाविक राहणार उपस्थित; गोदाघाटावर प्रथमच महिलांसाठी उभारणार चेंजिंग रूम.विशेष म्हणजे, घाटावर जमलेली भाविकांची गर्दी, पूजेची तयारी आणि धार्मिक वातावरण पाहता इंद्रायणी घाटावर जणू बिहारमधील गंगा नदीच्या घाटाचेच चित्र उभे राहिले होते. आपल्या मूळ गावापासून दूर राहूनही उत्तर भारतीय नागरिकांनी एकत्र येत आपली संस्कृती आणि परंपरा जपल्याचे यावेळी पाहायला मिळाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.