Chhatrapati Sambhaji Maharaj : संभाजी महाराजांनी लिहिलेला बुधभूषण ग्रंथ आता कुठं आहे? या ग्रंथात नेमकं काय सांगितलं होतं? वाचा...

Budhbhushan Granth by Sambhaji Maharaj : छत्रपती संभाजी महाराजांनी वयाच्या १७व्या वर्षी बुधभूषण हा ग्रंथ लिहिला होता. हाच मात्र, बुधभूषण ग्रंथ आता नेमका कुठं आहे? तुम्हाला माहितीये का?
Sambhaji Maharaj legacy : छत्रपती संभाजी महाराज हे वीर योद्धा तर होतेच, शिवाय ते उत्तम साहित्यिकही होते. संभाजी महाराज यांनी नायिकाभेद, नखशीख, आणि सातसतक असे ब्रज भाषेतील ग्रंथ लिहिले. याशिवाय त्यांनी वयाच्या १७व्या वर्षी बुधभूषण हा ग्रंथही लिहिला. हाच मात्र, बुधभूषण ग्रंथ आता नेमका कुठं आहे? तुम्हाला माहितीये का? याविषयीच जाणून घेऊया.

