Chhatrapati Sambhaji Maharaj : संभाजी महाराजांनी लिहिलेला बुधभूषण ग्रंथ आता कुठं आहे? या ग्रंथात नेमकं काय सांगितलं होतं? वाचा...

Sambhaji Maharaj legacy : छत्रपती संभाजी महाराज हे वीर योद्धा तर होतेच, शिवाय ते उत्तम साहित्यिकही होते. संभाजी महाराज यांनी नायिकाभेद, नखशीख, आणि सातसतक असे ब्रज भाषेतील ग्रंथ लिहिले. याशिवाय त्यांनी वयाच्या १७व्या वर्षी बुधभूषण हा ग्रंथही लिहिला. हाच मात्र, बुधभूषण ग्रंथ आता नेमका कुठं आहे? तुम्हाला माहितीये का? याविषयीच जाणून घेऊया. .शंभूराजांचं सर्वांगीण शिक्षण...शिवाजी महाराजांचे ज्येष्ठ पुत्र आणि मराठा साम्राज्याचे पहिले युवराज असलेल्या संभाजीराजांचा जन्म १ मे १६५९ रोजी झाला. ते १६७० पर्यंत भोसले घराण्यातील एकमेव पुत्र होते. शिवरायांनी लहानपणापासूनच त्यांना विद्या, कला, युद्धनीती, प्रशासन, साहित्य आणि राजनीतीचे सर्वांगीण शिक्षण देऊन राज्यकारभारासाठी सक्षम बनवलं..१७ व्या वर्षी लिहिला बुधभूषण ग्रंथ....छत्रपती संभाजी महाराज यांनी वयाच्या १७ व्या वर्षी बुधभूषण ग्रंथ लिहिला होता. या ग्रंथात त्यांनी राजासाठी आवश्यक असलेले प्रशासनाचे नियम, राज्यकारभार कसा चालवावा, लष्करी रणनीती कशी असावी, यावर संस्कृत भाषेत विवेचन केले होतं. या ग्रंथात राजा आणि त्याच्या राज्यासाठीच्या आदर्श नियम कोणते असावे, याचा समावेश होता..कुठं आहे बुधभूषण ग्रंथ?संभाजी महाराजांनी लिहिलेला बुधभूषण ग्रंथ संस्कृतमध्ये असून यात तीन अध्याय, ६५ प्रकरणं आणि ८८६ श्लोक आहेत. संभाजी महाराजांचा बुधभूषण हा ग्रंथ सर्वप्रथम डॉ. भाऊ दाजी लाड यांना सापडला होता. डॉ. भाऊ दाजी लाड हे त्वचारोग तज्ज्ञ होते. त्यांना भारत भ्रमणादरम्यान काही हस्तलिखीत मिळली होती. या हस्तलिखीतांमध्ये बुधभूषण हा ग्रंथही होता. ही हस्तलिखीतं पुढे मुंबईतील रॉयल एशियाटिक सोसायटीमध्ये ठेवण्यात आली. यात बुधभूषण या ग्रंथाचाही समावेश होता. त्याची प्रत आजही रॉयल एशियाटिक सोसायटीमध्ये उपलब्ध आहे..शंभूराजांना किती भाषा यायच्या?संभाजीराजे मराठी, संस्कृत, फारसी, उर्दू, अरबी, ब्रज आणि इंग्रजी अशा अनेक भाषांचे जाणकार होते. त्यांनी परकीयांशी इंग्रजीतून पत्रव्यवहार केला. 'बुधभूषण', 'नखशिख', 'नायिकाभेद' आणि 'सातसतक' हे त्यांचे साहित्यिक ग्रंथ त्यांच्या बुद्धिमत्तेची साक्ष देतात. त्यांचे व्यक्तिमत्त्व केवळ युद्धकुशलच नव्हते, तर साहित्य, कला आणि विद्वत्तेतही ते पारंगत होते. संभाजीराजांची लढाई राजकीय होती, धार्मिक नव्हती. त्यांनी कधीही धार्मिक द्वेषाने वागणूक केली नाही. त्यांचे ध्येय मराठा साम्राज्याचे रक्षण आणि विस्तार करणे हे होते. त्यांची दूरदृष्टी, बुद्धिमत्ता आणि कर्तबगारी यामुळे ते मराठ्यांच्या इतिहासात अजरामर झाले.