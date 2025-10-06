Shahu Maharaj: 'हे' दोन मराठा तरुण होते म्हणून औरंगजेब बालछत्रपतींचे धर्मांतर करु शकला नाही, जाणून घ्या त्यागाचा इतिहास

Aurangzeb: छत्रपती संभाजी महाराजांच्या निर्वाणानंतर त्यांचे पुत्र छत्रपती शाहू महाराज (पहिले) आणि महाराणी येसूबाई हे मुघलांच्या तावडीमध्ये सापडले. राजाराम महाराजांना दक्षिणेत परागंदा व्हावे लागले होते. तरीही मराठे तग धरुन लढत होते, नेटाने मुघलांना मागे रेटत होते. त्यामुळेच औरंगजेबाने कधीही येसूबाईंचा आणि शाहू राजांचा छळ केला नाही.शाहू महाराजांवर अत्याचार झाले नाहीत, त्याला कारण औरंगजेबची थोरली मुलगी झेबुनिस्सा हीदेखील आहे. ती शाहू राजांवर मुलाप्रमाणे प्रेम करायची. शिवाय ती सहृदयी, कवी मनाची होती. त्यामुळे ती कट्टरतेपासून दूर होती. जेव्हा औरंगजेबाने शाहू राजांवर धर्मपरिवर्तनसाठी दबाव वाढवला, तेव्हा हीच झेबुनिस्सा मदतीला धावली..शाहू महाराजांवर धर्मांतरासाठी दबावऔरंगजेबाच्या तावडीत असताना शाहू राजांचं वय अवघं सात ते आठ वर्षे होतं. पुढे अनेक वर्षे ते औरंगजेबाच्या कैदेत होते. याचदरम्यान औरंगजेबाने शाहू राजांवर धर्मांतरासाठी दबाव वाढवला. पण शाहू महाराजांना मुस्लिम धर्म स्विकारायचा नव्हता. त्यांच्या मदतीला आली ती झेबुनिस्सा. तिने आपले वडील औरंगजेबाची समजूत काढली. शिवाय शाहू महाराजांकडून ज्योत्याजी केसरकर यांनीही बाजू लाऊन धरली.औरंगजेब मागे हटायला तयारच नव्हता. पण एका अटीवर तो शाहू राजांचं धर्मांतर टाळायला तयार झाला. ती अट अशी की, शाहूंऐवजी दोन प्रसिद्ध पुरुष मुसलमान धर्म स्वीकारत असतील तर हुकूम मागे घेतला जाईल..औरंगजेबच्या या अटीमागे दोन कारणं होती. एक असं की, आपण दिलेली आज्ञा अशी लटकी पडू नये आणि दुसरं असलं वेडं धाडस मराठे करणार नाहीत. परंतु घडलं उलटंच. शाहू राजांसाठी दोन तरुण पुढे आले ज्यांनी मुसलमान धर्म स्वीकारला. त्यातले एक होते खंडेराव गुजर आणि दुसरे जगजीवन गुजर..सेनापती प्रतापराव गुजर यांचे पुत्रज्यांची इतिहासाने पराक्रमी सेनापती म्हणून दखल घेतली त्या प्रतापराव गुजर यांची ही दोन्ही मुलं होती. १६ मे १७०३ मोहरमचा दिवस होता. खंडेराव आणि जगजीवन गुजर यांचं धर्मांतर झालं. त्यांची नावं अब्दुर्रहीम आणि अब्दुरेहीमान अशी ठेवण्यात आली. हे दोन्ही भावांचे शाहू महाराज भाचे लागत होते. कारण राजाराम महाराजांच्या पत्नी महाराणी ताराराणी ह्या प्रतापरावांच्या कन्या होत्या.आपल्या मामाचे उपकार थोरले शाहू महाराज कधीही विसरले नाहीत. पुढे औरंगजेबच्या मृत्यूनंतर शाहू राजांची सुटका झाली. त्यांनी खंडोजी गुजर यांना परळ खोऱ्यातली साठ गावांची देशमुखी वतन इनाम म्हणून दिली. मात्र तेव्हा गुजर यांना धर्मपंडितांनी पुन्हा हिंदू धर्मात घेतले नाही. शाहू राजांनी मात्र आपल्या मामांचा कायम आदर राखला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.