महाराष्ट्र बातम्या

Electricity Bill : वीज ग्राहकांना दिलासा! महाराष्ट्रात वीज दर कमी होणार; पण कितीने? देवेंद्र फडणवीसांनी आकडाच सांगितला

Electricity Tariff : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केली आहे की, पुढील पाच वर्षांत वीज दरात दरवर्षी १.२ टक्क्यांनी घट होईल. २०२९ पर्यंत राज्यात स्थिर व स्वस्त वीज उपलब्ध होईल. यामुळे दिलासा मिळणार आहे.
ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

Devendra Fadnavis Electricity Tariff Reduction : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत एक मोठी घोषणा केली आहे की, पुढील पाच वर्षांत राज्यात वीज दरात वाढ करण्याऐवजी ते दरवर्षी १.२ टक्क्यांनी कमी केले जातील. २०२९ पर्यंत दर स्थिर होतील. सौर ऊर्जेची वाढती उपलब्धता लक्षात घेऊन सरकारने आपल्या धोरणात सुधारणा केली आहे. सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ या वेळेत वीज वापरणाऱ्या उद्योगांना आता २५ टक्के सवलत मिळेल. यापूर्वी ही सवलत मध्यरात्री १२ ते पहाटे ६ पर्यंत मिळत होती.

Loading content, please wait...
Electricity
Electricity Supply
electricity bill
CM Devendra Fadnavis

