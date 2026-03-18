Electricity Bill : वीज ग्राहकांना दिलासा! महाराष्ट्रात वीज दर कमी होणार; पण कितीने? देवेंद्र फडणवीसांनी आकडाच सांगितला

Devendra Fadnavis Electricity Tariff Reduction : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत एक मोठी घोषणा केली आहे की, पुढील पाच वर्षांत राज्यात वीज दरात वाढ करण्याऐवजी ते दरवर्षी १.२ टक्क्यांनी कमी केले जातील. २०२९ पर्यंत दर स्थिर होतील. सौर ऊर्जेची वाढती उपलब्धता लक्षात घेऊन सरकारने आपल्या धोरणात सुधारणा केली आहे. सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ या वेळेत वीज वापरणाऱ्या उद्योगांना आता २५ टक्के सवलत मिळेल. यापूर्वी ही सवलत मध्यरात्री १२ ते पहाटे ६ पर्यंत मिळत होती. .सध्या महाराष्ट्रात औद्योगिक विजेचा दर प्रति युनिट ₹८.३२ आहे, जो २०२९-३० पर्यंत प्रति युनिट ₹७.३८ पर्यंत कमी होईल. तामिळनाडू (₹९.३५) आणि गुजरात (₹८.४३) यांच्या तुलनेत हा दर देशातील सर्वात स्पर्धात्मक असेल. हे उल्लेखनीय आहे की, महावितरणने वार्षिक महसुलात ₹१ लाख कोटींचा टप्पा ओलांडला असून ती देशातील सर्वात मोठी वीज वितरण कंपनी बनली आहे. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने यापूर्वी कृषी ग्राहकांसाठी वीज दरात ३० टक्क्यांनी वाढ केली होती. .राज्य सरकारच्या हस्तक्षेपानंतर आयोगाने स्वतःहून आपला आदेश मागे घेतला. ज्यामुळे शेतकऱ्यांवरील वाढीव दरांचा भार कमी झाला. मुख्यमंत्र्यांनी उद्योगांना बॅटरी स्टोरेज सिस्टीमचा अवलंब करण्याचे आवाहन केले. सध्या प्रति युनिट खर्च २.८० ते २.९० रुपयांपर्यंत कमी झाला आहे. ज्यामुळे सवलतीच्या दरात २४ तास वीजपुरवठा करणे शक्य झाले आहे . गेल्या तीन वर्षांत औद्योगिक विजेच्या मागणीत झालेली २३ टक्के वाढ ही राज्याची वाढती गुंतवणूक आकर्षकता दर्शवते..सक्तीचे आणि प्रवृत्त धर्मांतर रोखण्याच्या उद्देशाने आणलेले महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक, २०२६, आता कायदा बनण्याच्या मार्गावर आहे. केंद्रीय गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी हे विधेयक विधान परिषदेत सादर केले. जिथे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी दिवसभर या विधेयकावर चर्चा केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी विधानसभेत स्पष्ट केले की, हे विधेयक कोणत्याही एका धर्माच्या विरोधात नसून, प्रत्येक नागरिकाला फसव्या आणि सक्तीच्या धर्मांतरापासून वाचवण्यासाठी आहे. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, महाराष्ट्रापूर्वी देशभरातील इतर १२ राज्यांमध्ये असेच कायदे लागू आहेत.