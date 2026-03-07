Motor vehicle tax: जुनी वाहने स्क्रॅप केल्यास मोठी करसवलत मिळणार! महायुती सरकारची मोठी घोषणा; प्रदूषण करणारी वाहने बंद करणार

येत्या काही वर्षांत कमी मायलेज आणि जास्त प्रदूषण करणारी जुनी वाहने रस्त्यांवरून काढून टाकली जातील आणि हवेची गुणवत्ता सुधारेल. या अर्थसंकल्पात, सरकारने जुन्या वाहनांच्या स्क्रॅपिंगवर मोठ्या प्रमाणात कर सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने जुने BS-IV किंवा जुने वाहन स्क्रॅप केले आणि नवीन खरेदी केले तर त्यांना मोटार वाहन करात १६% सूट मिळेल. याव्यतिरिक्त, जर एखाद्या व्यक्तीने BS-III किंवा जुने वाहन स्क्रॅप केले. नवीन खरेदी केले तर त्यांना ३०% कर सवलत मिळेल. .सरकारचे म्हणणे आहे की, जुनी आणि जास्त प्रदूषण करणारी वाहने लवकरच टप्प्याटप्प्याने बंद केली जातील.वाहने आणि स्क्रॅपिंगसरकारी वाहने: १५ वर्षांची झाल्यावर ती स्क्रॅप करणे बंधनकारकखाजगी कार: २० वर्षांनंतर स्क्रॅप करण्याचा पर्यायऑटो रिक्षा: १५ वर्षांनंतरकाली-पिवळी टॅक्सी: २० वर्षांनंतर.Nagpur: धार्मिक प्रतीकांवरून धर्मांतर ठरू शकत नाही; ठोस पुरावे आवश्यक, मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय.महाराष्ट्र सरकारने जुन्या खाजगी वाहनांवरील पर्यावरणीय (ग्रीन) कर दुप्पट करण्याचा प्रस्तावही दिला आहे. याचा अर्थ असा की दुचाकी वाहनांवरील २००० रुपयांचा कर आता ४,००० रुपये, हलक्या पेट्रोल वाहनांवरील ३,००० रुपयांचा कर आता ६,००० रुपये आणि हलक्या डिझेल वाहनांवरील ३,५०० रुपयांचा कर आता ७,००० रुपये वाढवला जाईल. १५ वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांना आधीच ग्रीन टॅक्सचा सामना करावा लागतो. सरकार आता त्याची तपासणी आणि संकलन अधिक काटेकोरपणे लागू करेल. शिवाय जुन्या वाहनांचे फिटनेस प्रमाणपत्र देखील पडताळले जाईल..Leopard: महाराष्ट्रातील बिबटे गुजरातला पाठवणार! महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय, पण प्राणीप्रेमींमध्ये वाद का उफाळला? वाचा प्रकरण....महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ७.६९ लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. प्रदूषण कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार आधीच इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देत आहे. आता सरकारने पुन्हा एकदा जुन्या वाहनांना रस्त्यांवरून काढून टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. कारण नवीन वाहनांचा वापर केवळ प्रदूषण कमी करणार नाही तर रस्ता सुरक्षा देखील सुनिश्चित करेल. जीवितहानी कमी करेल. जुन्या वाहनांमध्ये किमान सुरक्षा वैशिष्ट्ये आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.