Motor vehicle tax: जुनी वाहने स्क्रॅप केल्यास मोठी करसवलत मिळणार! महायुती सरकारची मोठी घोषणा; प्रदूषण करणारी वाहने बंद करणार

Maharashtra scrappage policy vehicles: महाराष्ट्रात जुनी वाहने सोडून देणाऱ्यांना मोटार वाहन कर सवलत मिळेल, अशी देवेंद्र फडणविसांनी मोठी घोषणा केली आहे. यामुळे दिलासा मिळणार आहे.
Vrushal Karmarkar
येत्या काही वर्षांत कमी मायलेज आणि जास्त प्रदूषण करणारी जुनी वाहने रस्त्यांवरून काढून टाकली जातील आणि हवेची गुणवत्ता सुधारेल. या अर्थसंकल्पात, सरकारने जुन्या वाहनांच्या स्क्रॅपिंगवर मोठ्या प्रमाणात कर सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने जुने BS-IV किंवा जुने वाहन स्क्रॅप केले आणि नवीन खरेदी केले तर त्यांना मोटार वाहन करात १६% सूट मिळेल. याव्यतिरिक्त, जर एखाद्या व्यक्तीने BS-III किंवा जुने वाहन स्क्रॅप केले. नवीन खरेदी केले तर त्यांना ३०% कर सवलत मिळेल.

