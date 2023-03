Ahmednagar: बोअरवेलमध्ये पडलेल्या 5 वर्षीय चिमुकल्याचा दुर्दैवी मृत्यू

By

अहमदनगर येथील कोपर्डीत बोअरवेलमध्ये पडलेल्या पाच वर्षीय चिमुकल्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार हा चिमुकला साडेआठ तास बोअरवेलमध्ये अडकला होता. (Child dies 5 year old boy fell in borewell in ahmednagar kopardi)

कोपर्डी येथील काकासाहेब सुद्रिक यांच्या बोअरवेलमध्ये हा मुलगा पडल्याची माहिती आहे. या बोअरवेलमध्ये तब्बल ११ फूट खाली हा चिमुरडा अडकला होता. माहिती मिळताच घटनास्थळी पोलीस आणि अग्निशामन दलाचे जवान दाखल झाले मात्र त्यांच्या शर्तीच्या प्रयत्नाना अपयश आले.

टीव्ही ९ हिंदी या वृत्तवाहिनीनुसार, या मुलाला मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे परिसरात सर्वत्र हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.

कर्जत तालुक्यातील कोपर्डी येथे शेतातील बोरवेलमध्ये ऊसतोड कामगाराचा पाच वर्षांचा मुलगा पडल्याची घटना सोमवारी सायंकाळी सहा वाजता घडली आहे. सागर बुधा बरेला असं या चिमुकल्याचं नाव आहे. या मुलाला वाचवण्यासाठी युद्ध पातळीवर बचाव कार्य सुरू होतं. एनडीआरएफच्या पाच पथकाकडून बचाव कार्य सुरू होते.

संदीप सुद्रिक यांच्या उसाच्या शेतात ऊसतोड करणाऱ्या कामगाराचा हा पाच वर्षांचा मुलगा आहे. हे कुटुंब मूळचे मध्य प्रदेशातील आहे.