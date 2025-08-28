महाराष्ट्र बातम्या

Missing Teacher Family : चिपळूणमधून बेपत्ता शिक्षक कुटूंब गोंदवलेत सापडलं; 'त्या' रात्री नेमकं काय घडलं ? VIDEO द्वारे सगळंच सांगितलं

Missing Teacher Family Video : मूळचे हिंगोलीचे असलेले आणि गुहागर येथे शिक्षक म्हणून कार्यरत असलेले आणि ज्ञानेश्वर काळूराम चव्हाण हे आपल्या पत्नी आणि दोन मुलांसह मूळ गावी हिंगोली येथे गणपतीसाठी मंगळवारी कारने निघाले होते.
Missing teacher family from Chiplun found safe in Gondavle; they explained the incident through a video message.
  1. गुहागर येथील शिक्षक चव्हाण कुटुंब चिपळूणमधून बेपत्ता झाल्याने खळबळ उडाली.

  2. मोबाईल पावसात भिजल्याने बंद झाले आणि संपर्क तुटल्यामुळे कुटुंब, नातेवाईक चिंतेत पडले.

  3. कुटुंब गोंदवलेत सुखरुप असून व्हिडिओद्वारे सर्वांना आपली सुरक्षितता कळवली.

Teacher Family Found Safe : गुहागर येथील एक शिक्षक कुटुंब आपल्या हिंगोलीला आपल्या गावी गणेशोत्सवासाठी जायला निघाले होते. हे कुटूंब चिपळूणजवळून गायब झाल्याने एकच खळबळ उडाली. मात्र आता हे कुटूंब सातारा जिल्ह्यातील गोंदवलेत असल्याने सगळ्यांनी नि:श्वास टाकला आहे. शिक्षक कुटुंबाने सुखरुप असल्याचे आणि त्या रात्री नेमकं काय घडलं हे त्यांना व्हिडिओ द्वारे सांगितले आहे.

