Missing Teacher Family : चिपळूणमधून बेपत्ता शिक्षक कुटूंब गोंदवलेत सापडलं; 'त्या' रात्री नेमकं काय घडलं ? VIDEO द्वारे सगळंच सांगितलं

गुहागर येथील शिक्षक चव्हाण कुटुंब चिपळूणमधून बेपत्ता झाल्याने खळबळ उडाली.मोबाईल पावसात भिजल्याने बंद झाले आणि संपर्क तुटल्यामुळे कुटुंब, नातेवाईक चिंतेत पडले.कुटुंब गोंदवलेत सुखरुप असून व्हिडिओद्वारे सर्वांना आपली सुरक्षितता कळवली..Teacher Family Found Safe : गुहागर येथील एक शिक्षक कुटुंब आपल्या हिंगोलीला आपल्या गावी गणेशोत्सवासाठी जायला निघाले होते. हे कुटूंब चिपळूणजवळून गायब झाल्याने एकच खळबळ उडाली. मात्र आता हे कुटूंब सातारा जिल्ह्यातील गोंदवलेत असल्याने सगळ्यांनी नि:श्वास टाकला आहे. शिक्षक कुटुंबाने सुखरुप असल्याचे आणि त्या रात्री नेमकं काय घडलं हे त्यांना व्हिडिओ द्वारे सांगितले आहे. .मूळचे हिंगोलीचे असलेले आणि गुहागर येथे शिक्षक म्हणून कार्यरत असलेले आणि ज्ञानेश्वर काळूराम चव्हाण हे आपल्या पत्नी आणि दोन मुलांसह मूळ गावी हिंगोली येथे गणपतीसाठी मंगळवारी कारने निघाले होते. मात्र, वाटेत हे कुटूंब बेपत्ता झाले. त्यांचे दोन्ही मोबाईल बंद झाले, त्यांच्याशी कोणाचाच संपर्क होईना त्यामुळे चिंता वाढली. त्यांचे शेवटचे लोकेशन हे चिपळून होते अशी माहिती कुटुंबियांनी दिली. .चव्हाण कुटुंब सुरक्षित असावे अशी प्रार्थना सर्वजण करत होते. या घटनेची माहिती ज्यांच्याकडे असेल त्यांनी तातडीने पोलिसांना किंवा वरील दोन्ही व्यक्तींना संपर्क साधावा असे आवाहनही करण्यात आले होते. दरम्यान हे कुटूंब गोंदवलेत सुखरुप असल्याचा व्हिडिओ त्यांनी जारी केला आहे. या व्हिडिओत त्यांनी मंगळवारी रात्री नेमकं काय घडलं हे सांगितले आहे. .शिक्षक चव्हाण यांनी व्हिडिओत काय सांगितले ? शिक्षक ज्ञानेश्वर काळूराम चव्हाण यांनी व्हिडिओ जारी करुन सांगितले की, काल आमचे मोबाईल कुंभार्ली घाटात पावसात भिजले दोन्ही मोबाईल स्वीच ऑफ झाल्याने काय करावे ते सुचत नव्हते. आमचे श्रद्धास्थान असलेले गोंदवले या ठिकाणी मग आम्ही नेहमी प्रमाणे आलो. इथे एक हॉल केला आणि इथे मुक्काम करायचा आणि मग पुढे जायचं असं आमचं ठरलं, त्या प्रमाणे आम्ही इथे मुक्काम केला. मात्र आमचा मोबाईल बंद असल्याने कुटुंबीय, नातेवाईक, मित्र काळजीत होते, याकाळात कोणाशीच संपर्क होऊ शकला नाही यामुळे सर्वांना त्रास झाला, मी सर्वांची क्षमा मागतो. सर्व जण काळजी करत होते याची मला जाणीव आहे. मी इथे माझ्या कुटुंबासोबत अगदी व्यवस्थित आणि सुखरुप आहे. .FAQsप्रश्न 1: चव्हाण कुटुंब कुठे बेपत्ता झाले होते? 👉 चिपळूणजवळून त्यांचा संपर्क तुटला होता.प्रश्न 2: मोबाईल का बंद झाले? 👉 कुंभार्ली घाटात पावसात मोबाईल भिजल्यामुळे ते बंद झाले.प्रश्न 3: कुटुंब कुठे सापडले? 👉 ते सातारा जिल्ह्यातील गोंदवले येथे सुखरुप सापडले.प्रश्न 4: त्यांनी व्हिडिओत काय सांगितले? 👉 मोबाईल बंद झाल्याने संपर्क झाला नाही, पण ते गोंदवलेत सुरक्षित आहेत, याबद्दल क्षमा मागितली.प्रश्न 5: ते कुठे निघाले होते? 👉 ते आपल्या मूळ गावी, हिंगोलीला गणेशोत्सवासाठी निघाले होते.