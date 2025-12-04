CHO Recruitment : राज्यातील सीएचओ भरतीला तूर्त स्थगिती; होमिओपॅथिक डॉक्टर्स उच्च न्यायालयात

नागपूर - राज्य शासनाच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत असलेल्या समुदाय आरोग्य अधिकारी (सीएचओ) भरती प्रक्रियेतून होमिओपॅथी डॉक्टरांना वगळण्यात आले. याविरोधात डॉक्टरांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेत या प्रक्रियेला आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने या भरती प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे..अकोला येथील होमिओपॅथिक डॉक्टर्स असोसिएशन आणि काही होमिओपॅथिक डॉक्टरांनी ही याचिका दाखल केली. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.या याचिकेनुसार, जून २०१४ मध्ये महाराष्ट्र मेडिकल कॉन्सिल कायद्यात दुरुस्ती केली आणि होमिओपॅथी डॉक्टरांना ॲल्युपथी प्रॅक्टिस करण्याची परवानगी दिली. त्यासाठी एक सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्मिकॉलॉजी हा अभ्यासक्रम अनिवार्य करण्यात आला. याचिकाकर्त्यांनी हा अभ्यासक्रम केला आहे. पुढे सरकारने २०१७ मध्ये सर्टिफिकेट प्रोग्रॅम इन कम्युनिटी हेल्थ हा ब्रिज कोर्स काढला..तो करणाऱ्यांना सीएचओ म्हणून नियुक्ती दिली जाऊ शकते, असे स्पष्ट करण्यात आले. परंतु, होमिओपॅथी डॉक्टरांना वगळल्याने या भरती प्रक्रियेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायालयाने ५ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या या भरती प्रक्रियेला तूर्त सात दिवसांसाठी ही भरती प्रक्रिया स्थगित दिली आहे.तसेच राज्य सरकारने याचिकाकर्त्यांची मागणी विचारात घ्यावी, त्यावर सात दिवसांत निकाल द्यावा, असे आदेश देत ही याचिका निकाली काढली. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. पुरुषोत्तम पाटील यांनी बाजू मांडली. त्यांना ॲड. निखिल वाघमारे आणि ॲड. विनय राठी यांनी सहकार्य केले..नेमका वाद काय?राज्य शासनाने राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत ४ नोव्हेंबर रोजी सहा महिन्यांच्या एका अभ्यासक्रमासाठी अर्ज मागविले. हा सहा महिन्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्यांना ग्रामीण व दुर्गम भागांमधील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये समुदाय आरोग्य अधिकारी (सीएचओ) म्हणून नियुक्ती दिली जाईल.यात एकूण १ हजार ९७४ पदे भरली जाणार आहेत. यासाठी जाहिरात काढण्यात आली आहे. मात्र, या अभ्यासक्रमासाठीच्या निकषांमधून होमिओपॅथी डॉक्टरांना वगळण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.