Due to the strike of fuel transporters, queues formed at petrol pumps in the city after Monday evening. esakal

महाराष्ट्र Truck Driver Strike Nashik : इंधनासाठी चारही दिशांना धावाधाव! टँकर, ट्रकचालकांनी पुकारलेल्‍या संपामुळे शहरातील पेट्रोलपंपांना सोमवारी (ता. १) इंधनाचा पुरवठा होऊ शकला नाही.