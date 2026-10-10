महाराष्ट्र बातम्या

Abhijeet Dipke: अभिजीत दीपकेच्या आजीचं निधन, वयाच्या ७५ व्या वर्षी अखेरचा श्वास

Abhijeet Dipke Grandmother Passed Away: अभिजीत दीपकेच्या आजीचं निधन झाल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे अभिजीत दिपकेच्या घरात शोकाकूल वातावरण पसरले आहे.
Abhijeet Dipke Grandmother Passed Away

Abhijeet Dipke Grandmother Passed Away

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपकेच्या आजीचे निधन झाल्याचे समोर आले आहे. एकीकडे दीपके आंदोलनात असतानाच या घटनेमुळे त्यांच्यावर कुटुंबावर दु:खाचे डोंगर कोसळले आहे. हिंगोली येथील राहत्या घरी अभिजीत दिपकेच्या आजीचं निधन झाल्याने घरात शोकाकूल वातावरण पसरले आहे. 

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