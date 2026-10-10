Abhijeet Dipke: अभिजीत दीपकेच्या आजीचं निधन, वयाच्या ७५ व्या वर्षी अखेरचा श्वास

सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपकेच्या आजीचे निधन झाल्याचे समोर आले आहे. एकीकडे दीपके आंदोलनात असतानाच या घटनेमुळे त्यांच्यावर कुटुंबावर दु:खाचे डोंगर कोसळले आहे. हिंगोली येथील राहत्या घरी अभिजीत दिपकेच्या आजीचं निधन झाल्याने घरात शोकाकूल वातावरण पसरले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, अभिजीत दिपकेची आजी सावित्रीबाई शंकर दिपके यांचं वयाच्या 75 व्या वर्षी दीर्घ आजाराने निधन झाले. अभिजीत दिपकेचे मूळ गाव असलेल्या हिंगोली जिल्ह्यातील संतुक पिंपरी गावामध्ये ही घटना घडली आहे. .Mumbai News: शिक्षकाला मारहाणप्रकरणी महापौर तावडेंना दंड, न्यायालयाचा इशारा.नातू म्हणजेच अभिजीत दिपके दिल्लीमध्ये आंदोलनात असताना अभिजीत दिपके यांची आजी नातवाच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभ्या होत्या. मात्र अभिजीत दीपके आंदोलन करत असताना त्यांच्या आजीचे निधन झाले आहे. .तथापि, दीपके यांचे वडील भगवान दीपके आणि आई अनिता या छत्रपती संभाजीनगरमध्ये असून त्यांच्या घराभोवती पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. मात्र, आजीच्या निधनाची माहिती मिळताच अभिजीत दीपकेचे आईवडील हिंगोलीला रवाना होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.