OBC Reservation : ओबीसी संघटना मोर्चावर ठाम, सरकारसोबत बैठकीत तोडगा नाही; श्वेतपत्रिकेचा आग्रह कायम

मुंबई : बनावट कुणबी प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल आणि यासाठीत्यांनाच जबाबदार धरण्यात येईल त्यामुळे ओबीसींनी मोर्चा काढू नये,' असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज ओबीसी संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या बैठकीत केले. या आश्वासनावरही समाधान न झालेल्या ओबीसी संघटना मात्र विधिमंडळावर मोर्चा काढण्याबाबत ठाम आहेत..''राज्य सरकारने २ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या शासन निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार आहे. हा शासन निर्णय रद्द करावा तसेच २०१४ पासून दिलेली कुणबी प्रमाणपत्रे आणि जातपडताळणी प्रमाणपत्रे यांची श्वेतपत्रिका काढावी. या दोन मागण्याबाबत सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद न दिल्याने सकल ओबीसी संघटना १० ऑक्टोबर रोजी नागपुरात महामोर्चा काढण्यावर ठाम आहेत,'' असे काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले..पुणे : रस्ता रुंदीकरण कारवाईला रजपुत झोपडपट्टीवासीयांचा विरोध.ओबीसी शिष्टमंडळासोबत 'सह्याद्री' अतिथिगृह येथे झालेल्या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, इतर मागास व बहुजन कल्याण दुग्धविकास मंत्री अतुल सावे, काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार आणि ओबीसी संघटनांचे सुमारे ४० प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीनंतर महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी माध्यमांना बैठकीची माहिती दिली..विविध मागण्यांवर चर्चाबावनकुळे म्हणाले, ''मराठा-कुणबी प्रमाणपत्राच्या जीआरचा कुणीही गैरफायदा घेऊ नये व बनावट प्रमाणपत्रे दिली जाऊ नयेत, यावर सरकार आणि शिष्टमंडळ यांचे एकमत झाले आहे. बैठकीत मंत्री छगन भुजबळ यांनी काही अधिकाऱ्यांनी खोटे दाखले दिल्याचे पुरावे सादर केले. एखाद्या अधिकाऱ्याने खोटे प्रमाणपत्र दिले, तर त्याला तो अधिकारीच जबाबदार असेल आणि त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल असे मुख्यमंत्र्यांनी निक्षून सांगितले आहे. या बैठकीत केवळ प्रमाणपत्रांवरच नव्हे, तर 'महाज्योती'ला निधी, ओबीसी वसतिगृहे, विद्यार्थ्यांना उद्योगासाठी सवलती आणि कमी व्याजदराचे कर्ज यासारख्या मागण्यांवरही सकारात्मक चर्चा झाली.''.राज्य सरकारने २ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या जीआरमुळे ओबीसी समाजाच्या हक्काच्या आरक्षणाला धक्का लागणार आहे. गावपातळीवर अनेक ठिकाणी खाडाखोड करून प्रमाणपत्रे तयार केली जात आहेत. यंत्रणांवर दबाव टाकून प्रमाणपत्रे बनविली जात आहेत. मराठवाड्यात दोन समाजांत वितुष्ट निर्माण झाले असून ते एकमेकांच्या लग्नाला देखील जाणे टाळत आहे. शाळांमधून विद्यार्थ्यांना काढायला सुरुवात झाली आहे. महाराष्ट्रात द्वेषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयानंतर राज्यात बारा ओबीसी तरुणांनी आत्महत्या केल्या आहेत.- विजय वडेट्टीवार, काँग्रेसचे नेतेराज्यात अनेक ठिकाणी गंभीर पूरस्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर ओबीसी संघटनांनी १० ऑक्टोबर रोजी नियोजित केलेला मोर्चा मागे घ्यावा, अशी विनंती आम्ही सर्वांनी शिष्टमंडळाला केली आहे.- चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री.