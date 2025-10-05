महाराष्ट्र बातम्या

OBC Reservation : ओबीसी संघटना मोर्चावर ठाम, सरकारसोबत बैठकीत तोडगा नाही; श्वेतपत्रिकेचा आग्रह कायम

Maharashtra Politics : बनावट कुणबी प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईच्या मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतरही २ सप्टेंबरचा शासन निर्णय रद्द करण्याच्या मागणीवर सकल ओबीसी संघटना ठाम असून, १० ऑक्टोबर रोजी नागपुरात महामोर्चा काढणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली आहे.
मुंबई : बनावट कुणबी प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल आणि यासाठीत्यांनाच जबाबदार धरण्यात येईल त्यामुळे ओबीसींनी मोर्चा काढू नये,’ असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज ओबीसी संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या बैठकीत केले. या आश्वासनावरही समाधान न झालेल्या ओबीसी संघटना मात्र विधिमंडळावर मोर्चा काढण्याबाबत ठाम आहेत.

