Narmada Water: २० वर्षांनंतर महाराष्ट्राला नर्मदा हक्क मिळाला, चार राज्यांमध्ये एकमत; फडणवीसांकडून ऐतिहासिक निर्णयाची घोषणा

मागील कित्येक वर्षांपासून सुरु असणारा नर्मदा प्रकल्प विवादाला पूर्णविराम मिळाले आहे. केंद्र सरकारच्या पुढाकारामुळे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र यांच्यातील नर्मदा प्रकल्पाच्या वादावर तोडगा काढल्यात आला आहे. यामुळे तब्ब्ल २० वर्षांनंतर महाराष्ट्राला नर्मदा हक्क मिळणार असून १० टीएमसी पाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. .केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवार (ता.८) रोजी नवी दिल्लीत चार राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची एक महत्त्वपूर्ण समन्वय बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. यावेळी चार राज्यांनी सरदार सरोवर प्रकल्पाशी संबंधित प्रलंबित देयकाच्या वादावर करार केला..KDMC: 'महिला डॉक्टरवर हात उगारलेला नाही...' रुग्णालयातील मारहाणप्रकरणी शिंदेंच्या नेत्याचे स्पष्टीकरण, रुग्णाच्या आईचाही गंभीर आरोप.या बैठकीमुळे महाराष्ट्राला मिळणाऱ्या १० हजार दशलक्ष घनफूट (टीएमसी) पाण्याच्या वाटपाचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या ऐतिहासिक निर्णयाची अधिकृत घोषणा केली आहे. तसेच, शेजारील गुजरातने उकाई धरणातून पाणी उचलण्याच्या महाराष्ट्राच्या प्रस्तावाला सकारात्मक संमती दिल्याचेही त्यांनी सांगितले..कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी माफनर्मदा प्रकल्पाचा वाद मिटल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माहिती देताना असे म्हटले की, नर्मदा प्रकल्प पूर्ण झाल्यापासून महाराष्ट्राला केवळ विजेचा वाटा मिळत होता. त्यामुळे पाण्याच्या हक्कांपासून वंचित राहावे लागत होते. परंतु आता बैठकीत पाणीवाटपाला मंजुरी देण्यात आली असून महाराष्ट्राची पूर्वीची आर्थिक देणीही माफ करण्यात आली..महाराष्ट्र सरकारची मागणी पूर्णमहाराष्ट्र सरकारने गुजरात सरकारकडे १० टीएमसी पाण्यापैकी ५ टीएमसी पाणी थेट नर्मदा-तापी वळण योजनेतून आणि उर्वरित ५ टीएमसी पाणी उकाई जलविद्युत प्रकल्पातून घ्यावे, अशी मागणी केली होती. गुजरात सरकारने ही मागणी मान्य केली असून करारानुसार, पावसाळ्यात उकाई धरण पूर्ण क्षमतेने भरल्यास महाराष्ट्राला तेथून ५ टीएमसी पाणी घेता येणार आहे. तसेच उत्तर महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांना हे पाणी पोहोचवण्यासाठी एक सविस्तर आणि व्यापक कृती आराखडा तयार केला जात आहे, जेणेकरून या भागातील शेतकऱ्यांना आणि सामान्य नागरिकांना पाणीटंचाईतून कायमस्वरूपी दिलासा मिळू शकणार आहे..Mumbai Rain: माटुंग्यात भलंमोठं झाड कोसळलं, घटना कॅमेऱ्यात कैद; तर अंधेरीत फांदी पडल्याने पादचारी गंभीर जखमी.सौर आणि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्राला भेटनर्मदा पाणी विवाद मिटल्याने, महाराष्ट्राला केंद्र सरकारकडून सौर आणि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात एक महत्त्वपूर्ण भेटही मिळाली आहे. केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आणखी एका आढावा बैठकीत, केंद्र सरकारने 'प्रधानमंत्री कुसुम योजने'अंतर्गत देशाच्या एकूण अर्थसंकल्पातील विक्रमी ५१ टक्के निधी महाराष्ट्रासाठी मंजूर केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.