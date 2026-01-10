महाराष्ट्र बातम्या

CM Devendra Fadnavis : ठाकरे बंधूंची कन्फ्युजन अन्‌ करप्शनची युती

‘राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांची युती ही ‘कन्फ्युजन’ आणि ‘करप्शन’ची युती आहे,’ अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे बंधूंची खिल्ली उडवली.
मुंबई - ‘राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांची युती ही ‘कन्फ्युजन’ आणि ‘करप्शन’ची युती आहे,’ अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे बंधूंची खिल्ली उडवली. त्यांनी भ्रष्टाचार केला तर आम्ही कामे केली, असे मुख्यमंत्री फडणवीस चेंबूर येथील प्रचारसभेत म्हणाले.

