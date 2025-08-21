Mumbai News : राधाकृष्णन यांच्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे दूरध्वनी; मतदानासाठी शरद पवार व ठाकरेंना आवाहन

मुंबई - राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) उपराष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार सी. पी. राधाकृष्णन यांना महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्ष आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या खासदारांनी मतदान करावे, असे आवाहन करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांना गुरुवारी दूरध्वनी केला..मुख्यमंत्री फडणवीस आणि संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी उद्धव ठाकरेंना दूरध्वनी केला असल्याच्या वृत्ताला खासदार संजय राऊत यांनी दुजोरा दिला आहे. ‘इंडिया’ आघाडीचे उपराष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार बी. सुदर्शन रेड्डी यांचा अर्ज भरण्यासाठी शरद पवार आणि ठाकरे यांच्या पक्षाचे खासदार उपस्थित होते..महाविकास आघाडीतील काँग्रेस, शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे लोकसभेमध्ये एकूण ३१ तर राज्यसभेत सात अशी ३८ मते महाराष्ट्रात आहेत. महायुतीचे लोकसभेतील १७ आणि राज्यसभेतील १२ आणि राष्ट्रपती नियुक्त सदस्य उज्ज्वल निकम असे एकूण ३० मते आहेत..‘लढाई संविधान अन् लोकशाही बळकटीकरणाची आहे. लोकशाही मूल्यांवर गाढा विश्वास असणारे उपराष्ट्रपतिपदाचे विरोधी पक्षांचे संयुक्त उमेदवार बी. सुदर्शन रेड्डी त्या विश्वासाला सार्थ ठरवतील.- शरद पवार, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.