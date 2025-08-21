महाराष्ट्र बातम्या

Mumbai News : राधाकृष्णन यांच्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे दूरध्वनी; मतदानासाठी शरद पवार व ठाकरेंना आवाहन

मुख्यमंत्री फडणवीस आणि संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी उद्धव ठाकरेंना दूरध्वनी केला असल्याच्या वृत्ताला खासदार संजय राऊत यांनी दिला दुजोरा.
मुंबई - राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) उपराष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार सी. पी. राधाकृष्णन यांना महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्ष आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या खासदारांनी मतदान करावे, असे आवाहन करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांना गुरुवारी दूरध्वनी केला.

