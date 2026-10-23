Manoj Jarange Audio Clip: जरांगेंच्या ऑडिओ क्लिपवर मुख्यमंत्र्यांची पहिली प्रतिक्रिया; ''अडीच वर्षांनंतर हेतू काय...''

500 Crore Row: मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी गुरुवारी एक ऑडिओ क्लिप समोर आणली होती. साधारण अर्ध्या तासाच्या या ऑडिओ क्लिपमधून अनेक धक्कादायक बाबी समोर आलेल्या आहेत. महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जरांगे पाटलांना देण्यासाठी एकनाथ शिंदेंनी भाजपकडून ५०० कोटी रुपये आणले होते, असा दावा त्यात केला गेलाय..ऑडिओ क्लिप बाहेर आल्यानंतर शिवसेना, भाजप, काँग्रेस या पक्षाच्या सगळ्याच मोठ्या नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेत ऑडिओ क्लिपच्या चौकशीची मागणी केली. एवढंच नाही तर शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी गुरुवारी रात्री उशिरा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेटही घेतली..सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.त्यानंतर आज शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांनी नागपूरमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधला. मुख्यमंत्री म्हणाले की, जी क्लिप समोर आलेली आहे याची पूर्णपणे फॉरेन्सिक चौकशी होईल. त्यासंदर्भात त्यांना (शिवसेनेचं शिष्टमंडळ) आश्वासनदेखील दिलेलं आहे..सुशांत सिंह राजपूतला 'हीलिंग' द्यायला गेल्या होत्या स्मिता जयकर; म्हणाल्या, 'रियाने मेसेज केलेला त्याची तब्येत बिघडतेय' .मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, अडीच वर्षांनंतर हे संभाषण आता बाहेर येण्यामागे हेतू काय आहे? कोणाला टार्गेट केलं जातंय, कशासाठी हे केलं जातंय.. हे प्रश्न आहेत. चौकशीची मागणी मनोज जरांगे यांनीही केलेली आहे तसेच शिवसेना, भाजपनेही केलेली आहे. त्यामुळे पूर्ण फॉरेन्सिक चौकशी करुन सत्य बाहेर काढलं जाईल..दरम्यान, गुरुवारी संबंधित ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियात चांगलीच व्हायरल झाली. त्यामध्ये एक महिला स्पष्टपणे म्हणतेय की, श्रीकांत शिंदेंमार्फत मनोज जरांगे पाटलांकडे ५०० कोटी रुपये पोहोच झाले आहेत. यावरुनच हा नवा वाद पेटला आहे. ऑडिओ क्लिपमध्ये ज्यांचे आवाज आहेत, त्यांची नावंदेखील मंत्री उदय सामंत यांनी जाहीर केलेले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.