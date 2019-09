Pune Rain : पुणेकरांना तात्काळ मदत देवू : मुख्यमंत्री

नवी दिल्ली : पुण्यात बुधवारी रात्री मुसळधार पाऊस झाला असून, अनेक जणांचे नुकसान झाले आहे. पुणेकरांना यातून सावरण्यासाठी तात्काळ मदत देवू, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

पुणे शहर व उपनगरात बुधवारी रात्री ढगफुटीसदृश्य पाऊस झाला. पुण्यातील कात्रज, सिंहगड रोड परिसरात पावसाने मोठे नुकसान झाले आहे. अनेक गाड्या वाहून गेल्या आहेत. तर, विविध ठिकाणी सुमारे 11 जणांचा मृत्यू झाला आहे.

Pained to know about the loss of lives in and around Pune due to heavy rains.

My deepest condolences to the families. We are providing all possible assistance needed.

State disaster management officials & control room in continuous touch with Pune collector and PMC.

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) September 26, 2019