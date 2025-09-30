महाराष्ट्र बातम्या

Flood Relief Fund: अतिवृष्टीग्रस्तांना दिवाळीपूर्वीच मिळणार मदत; जिल्हाधिकऱ्यांना अधिकार, निकष नाहीत?

CM Fadnavis Waives All Criteria for Flood Relief Grants Full Power to District Collectors: मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक होत आहे. या बैठकीमध्ये शेतकऱ्यांना भरघोस मदत जाहीर होण्याची अपेक्षा व्यक्त होतेय.
Flood Relief Fund: अतिवृष्टीग्रस्तांना दिवाळीपूर्वीच मिळणार मदत; जिल्हाधिकऱ्यांना अधिकार, निकष नाहीत?
संतोष कानडे
Updated on

CM Devendra Fadnavis: राज्यात सप्टेंबर महिन्यात कोसळलेल्या अतिवृष्टीमुळे अनेक ठिकाणी जमिनी वाहून गेल्या, घरं कोसळली, जनावरं दगावली तर कित्येकजण आजही पुरामध्ये आहेत. अशा बाधित शेतकऱ्यांना सरकार मदत जाहीर करणार आहे. मंगळवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मोठा निर्णय होणार असल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे मदत जाहीर करताना सरकार कुठलेही निकष लावणार नाही,अशी सूत्रांची माहिती आहे.

