Flood Relief Fund: अतिवृष्टीग्रस्तांना दिवाळीपूर्वीच मिळणार मदत; जिल्हाधिकऱ्यांना अधिकार, निकष नाहीत?

CM Devendra Fadnavis: राज्यात सप्टेंबर महिन्यात कोसळलेल्या अतिवृष्टीमुळे अनेक ठिकाणी जमिनी वाहून गेल्या, घरं कोसळली, जनावरं दगावली तर कित्येकजण आजही पुरामध्ये आहेत. अशा बाधित शेतकऱ्यांना सरकार मदत जाहीर करणार आहे. मंगळवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मोठा निर्णय होणार असल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे मदत जाहीर करताना सरकार कुठलेही निकष लावणार नाही,अशी सूत्रांची माहिती आहे..बीड, लातूर, परभणी, धाराशिव, सोलापूर या जिल्ह्यांना सप्टेंबर महिन्यात पावसाचा तडाखा बसला. अख्खं मंत्रिमंडळ या जिल्ह्यांच्या दौऱ्यावर होतं. स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या भागांचा दौरा केला. परिस्थिती भीषण असल्याचं सरकारने मान्य केलं आहे..Sugarcane Crisis : अतिवृष्टीमुळे साखर हंगामावर 'आपत्ती, मंत्री समितीच्या बैठकीत काय होणार निर्णय.राज्य सरकारच्या मंजुरीची गरज नाहीआस्मानी संकटाच्या मदतीसाठी राज्य मंत्रिमंडळामध्ये निर्णय होणं आवश्यक असतं. परंतु आता सरकारने मदतीसंदर्भातील सर्व अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. जिल्हाधिकारी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत निधीचा उपयोग अतिवृष्टी, गारपीट, दुष्काळ यांसारख्या आपत्तींसाठी करु शकतात. एकूण वार्षिक निधीच्या पाच टक्क्यांपर्यंतची रक्कम खर्च करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकऱ्यांना देण्यात आलेले आहेत..Shai Hulud : सरकारचा अलर्ट! आला असा व्हायरस जो भारताची डिजिटल सिस्टम करू शकतो उद्ध्वस्त; तुमच्यावरही होणार परिणाम, पण कसा? जाणून घ्या.शासन निर्णय जारीराज्य शासनाने सोमवार, दि. २९ सप्टेंबर रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यानुसार, ज्या भागात ६५ मिलीमीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाला असेल तिथे तातडीने उपयाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये वैद्यकीय सुविधा, रस्ते दुरुस्ती, पूल दुरुस्ती, विद्युत पुरवठा सुरळीत करणे, वैद्यकीय सुविधा पुरविणे, सार्वजनिक इमारतींची दुरुस्ती करणे; अशा २२ प्रकारांच्या तातडीच्या उपाययोजना जिल्हाधिकाऱ्यांना करण्यात येणार आहेत. परिस्थितीचं गांभीर्य ओळखून १० टक्क्यांपर्यंतचा निधी वापरता येणार आहे. त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष या नात्याने पालकमंत्र्यांना निधी मंजूर करण्याचे अधिकार वापरता येणार आहेत..