महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Development : महाराष्ट्रात १ लाख कोटींची गुंतवणूक; ४७ हजार रोजगारांची निर्मिती

CM Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत तब्बल १ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक करारांवर स्वाक्षरी होऊन सुमारे ४७ हजार रोजगारनिर्मिती होणार आहे.
Maharashtra Development

Maharashtra Development

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज सह्याद्री अतिथिगृहावर १ लाख ८ हजार ५९९ कोटी रुपयांच्या पाच सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. डेटा सेंटर, पॉलिमर उत्पादने, कोल गॅसिफिकेशन क्षेत्रातील या उद्योगांतून सुमारे ४७ हजार लोकांना रोजगार मिळणार आहे. राज्यात गणेशोत्सवाच्या मुहूर्तावर ३४ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचे करार करण्यात आले होते. मागील पंधरा दिवसांत आज दुसऱ्यांदा मोठी गुंतवणूक झाली आहे. ही गुंतवणूक कोकण, नाशिक व विदर्भ विभागांत होणार आहे.

