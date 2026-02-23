महाराष्ट्र बातम्या

अजितदादा महाराष्ट्राला न लाभलेले मुख्यमंत्री, त्यांनी पहिल्यांदा टायमिंग चुकवलं; CM फडणवीसांनी सांगितल्या आठवणी, शेवटची भेट...

CM Fadnavis on Ajit Pawar : राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात झालीय. पहिल्या दिवशी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याबाबत शोकप्रस्ताव मांडण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भावना व्यक्त केल्या.
CM Fadnavis Remembers Ajit Pawar in Budget Session

Esakal

सूरज यादव
Fadnavis on Ajit Pawar Legacy : राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची आजपासून सुरुवात झालीय. पहिल्या दिवशी राज्यपालांच्या अभिभाषणानंतर विधानसभेत अजित पवार यांचा शोकप्रस्ताव मांडण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहताना त्यांच्या आठवणी जाग्या केल्या. अजित पवार हे झपाटून काम करणारे आणि वक्तशीर असे नेते होते. त्यांच्याकडे कधीही फाइल्सचा ढीग नसायचा असंही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. वक्तशीर असलेले आणि घड्याळाच्या काट्यावर चालणाऱ्या अजितदादांचं टायमिंग पहिल्यांदाच चुकलं. अजितदादांच्या रुपाने न लाभलेला सीएम गमावला असं म्हणत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भावना व्यक्त केल्या.

Devendra Fadnavis
Bjp
Ajit Pawar
maharashtra
NCP
Maharashtra Budget

