मुंबई : प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यंमत्र्यांवर जोरदार निशाणा साधला आहे. पत्रकार परिषद घेत त्यांनी सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर भाष्य करत शेतकऱ्यांचा प्रश्न उपस्थित केला. मुख्यमंत्री रुसून बसतात, उपमुख्यंमत्री परदेशात निघून जातात, हे काय चाललंय असा सवालही त्यांनी केला आहे. (CM got displeased DCM go abroad serious warning from Congress Nana Patole)

पटोले म्हणाले, अवकाळी पाऊस आणि गारपीट जी सुरु आहे यामध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतीचा चिखल झालेला आहे. यामध्ये भाजीपाला असेल गहू, हरभरा, फळं या सर्वांचं मोठ्या प्रमाणावर अमाप नुकसान झालं आहे. पण सरकारला याचे पंचनामे करायला वेळ नाही. राज्याचे मुख्यमंत्री रुसून बसतात आणि उपमुख्यमंत्री परदेशात जातात. सरकार जागेवर नाही. जनतेची लूट करुन आपला प्रचार करण्याचं काम सरकार करत आहे.

सरकारजवळ पंचनामे करायला वेळ नाही, त्यामुळं पंचनामे न करता तातडीनं शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे टाकावेत, त्यांच्या आत्महत्या थांबवाव्यात. सरकारनं यामध्ये तातडीनं लक्ष घातलं नाही तर याचं जनआंदोलन आम्ही करु, याचे सगळे परिणाम सरकारला भोगावे लागतील असा इशाराही यावेळी पटोले यांनी दिला.

एकीकडं खतांचे भाव वाढवले दुसरीकडं डिझेलचे भाव वाढवले. पर्यायानं शेतकऱ्यांच्या मालाला कमी भाव देणं, त्यांना रोज लुटण, प्रधानमंत्री सन्मान योजनेच्या नावाखाली जे २००० रुपये दिले जातात. म्हणजे शंभर रुपये घ्यायचे आणि दहा पैसे द्यायचे हा जो व्यावसायिक दृष्टीकोन पंतप्रधान मोदींनी आणलं आहे. शेतकऱ्यांवर कर्ज असेल तर या योजनेचे २००० रुपये बँका कापून टाकतात. त्यामुळं ही फसवी योजना असून यामार्फत शेतकऱ्यांना फसवलं जात आहे.

त्यामुळं खताचे दर, डिझेल, शेतीचे अवजारं यांचे भाव, कर कमी केले पाहिजेत. तुम्ही अदानीचा जीएसटी कमी करता तर शेतकऱ्यांचा कर का कमी करत नाही, मोदी सरकारनं ही व्यापारी वृत्ती थांबवावी, असा इशारा काँग्रेस देत आहे. महाराष्ट्र दिन साजरा करताना इथलं शेतकरी, तरुण, गरीब सुखी नसेल तर या सगळ्यांचा धिक्कार करायची वेळ आली आहे.