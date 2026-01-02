महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Cold Wave Alert : जानेवारीतही थंडीची लाट राहणार; पुढच्या तीन महिन्यांचा हवामान अंदाज आला समोर

Weather Update : हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार जानेवारी महिन्यातही थंडीची लाट कायम राहणार असून पुढील तीन महिन्यांत तापमानात चढ-उतार पाहायला मिळणार आहेत.
Cold Wave to Continue in January

Sandeep Shirguppe
Updated on

Weather Forecast : डिसेंबर २०२५ पासून सुरू झालेली थंडीची लाट नव्या वर्षातही कायम राहणार असल्याचे संकेत हवामान विभागाने दिले आहेत. जानेवारी २०२६ हा संपूर्ण महिना देशासह महाराष्ट्रात कडाक्याच्या थंडीचा राहणार असून, कमाल व किमान तापमान सरासरीपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्यामुळे थंडीचा प्रभाव आणखी तीव्र राहणार आहे.

