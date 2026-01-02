Maharashtra Cold Wave Alert : जानेवारीतही थंडीची लाट राहणार; पुढच्या तीन महिन्यांचा हवामान अंदाज आला समोर

Weather Forecast : डिसेंबर २०२५ पासून सुरू झालेली थंडीची लाट नव्या वर्षातही कायम राहणार असल्याचे संकेत हवामान विभागाने दिले आहेत. जानेवारी २०२६ हा संपूर्ण महिना देशासह महाराष्ट्रात कडाक्याच्या थंडीचा राहणार असून, कमाल व किमान तापमान सरासरीपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्यामुळे थंडीचा प्रभाव आणखी तीव्र राहणार आहे..हवामान विभागाचे महासंचालक डॉ. मृत्युंजय मोहापात्रा यांनी गुरुवारी (ता. १) जानेवारी ते मार्च या कालावधीतील पाऊस व तापमानाबाबतचा अंदाज जाहीर केला. त्यानुसार मराठवाडा, विदर्भासह मध्य प्रदेश, पूर्व उत्तर प्रदेश व बिहार या भागांत थंडीच्या लाटेचा कालावधी अधिक राहण्याची शक्यता आहे..जानेवारी महिन्यात जम्मू-काश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, वायव्य भारत, ईशान्य भारत व दक्षिण द्वीपकल्पातील काही भाग वगळता देशाच्या बहुतांश भागात किमान तापमान सरासरी ते सरासरीपेक्षा कमी राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे..राज्यात नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या पंधरवड्यापासूनच किमान तापमानात सातत्याने घट होत असून, डिसेंबरमध्ये गारठ्याची तीव्रता अधिक जाणवली. सध्या अंशतः ढगाळ हवामानामुळे थंडी काहीशी कमी झाली असली, तरी जानेवारीत पुन्हा थंडीचा प्रभाव वाढण्याचे संकेत आहेत. कोकण व दक्षिण मध्य महाराष्ट्र वगळता राज्याच्या उर्वरित भागांत किमान तापमान सरासरीपेक्षा कमी राहण्याचा अंदाज आहे..दरम्यान, जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांच्या कालावधीत देशात सरासरीपेक्षा कमी, म्हणजेच ८६ टक्क्यांपेक्षा कमी पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. या काळात उत्तर भारतात सरासरी १८३.३ मिलिमीटर, तर संपूर्ण देशात सुमारे ६९.७ मिलिमीटर पाऊस पडतो. जानेवारी महिन्यात उत्तर भारतात सरासरी ४९ मिलिमीटर, तर देशात १७.१ मिलिमीटर पाऊस होतो. मात्र, यंदा जानेवारीत महाराष्ट्रात पावसाचे प्रमाण सरासरीपेक्षा अधिक राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे..Maharashtra weather : उत्तर भारतात शीत लहर, राज्यात थंडीचा कडाका वाढला वर्षाखेरीसपर्यंत हुडहुडी कायम राहणार .सध्या विषुववृत्तीय प्रशांत महासागरात सौम्य ‘ला-निना’ स्थिती असून, जानेवारी ते मार्चदरम्यान एल-निनो सदर्न ऑसिलेशन (एन्सो) तटस्थ स्थितीत येण्याची शक्यता आहे. तसेच इंडियन ओशन डायपोल (आयओडी) देखील तटस्थ स्थितीत राहणार असल्याचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.