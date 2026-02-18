'भाजपच्या गलिच्छ खोडसाळपणामुळे शिवप्रेमींच्या भावना दुखावल्या गेल्याबद्दल खेद'; टिपू सुलतान प्रकरणी हर्षवर्धन सपकाळ यांनी व्यक्त केली दिलगिरी

मुंबई : ‘टिपू सुलतान याला (Tipu Sultan Controversy) छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या समकक्ष बघितले पाहिजे’, असे विधान करून नवा वाद ओढवून घेणारे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ (Harshvardhan Sapkal) यांनी मंगळवारी याप्रकरणी अखेर दिलगिरी व्यक्त केली. .‘‘भाजपच्या गलिच्छ खोडसाळपणामुळे काही शिवप्रेमी बांधवांच्या भावना दुखावल्या गेल्या, त्याबद्दल मी मनःपूर्वक खेद व्यक्त करतो. माझ्या शब्दांचा गैरवापर केल्याबद्दल शिवप्रेमींप्रती दिलगिरी व्यक्त करतो. कोणाच्याही भावनांना ठेच पोहोचविण्याचा माझा हेतू नव्हता,’’ असे सपकाळ यांनी ‘एक्स’द्वारे सांगितले..मालेगाव महापालिकेच्या उपमहापौरांनी त्यांच्या दालनात टिपू सुलतान याचे छायाचित्र लावले होते. या छायाचित्रावरून वाद झाला असताना सपकाळ यांनी, टिपू सुलतानला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या समकक्ष बघितले पाहिजे, असे विधान केले होते..Sangli ZP Mahayuti : 'झेडपी'त सव्वा वर्षांचे चार अध्यक्ष करू, चंद्रकांतदादांची भूमिका; शिवसेना-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना दिला प्रस्ताव.या विधानावरून सपकाळ यांच्याविरोधात भाजपने राज्यभर निषेध मोर्चे काढले. या पार्श्वभूमीवर सपकाळ यांनी आपल्या विधानाबद्दल खेद व्यक्त केला आहे. ‘‘माझ्या विधानातील एका शब्दाचा संदर्भ तोडून जाणीवपूर्वक विपर्यास करण्यात आला. सोशल मीडियावर दिशाभूल करणाऱ्या मोहिमा चालवून मी जे बोललोच नाही ते माझ्या तोंडी घालण्यात आले. त्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांबरोबर तुलना केली, असा चुकीचा समज निर्माण करण्यात आला. भाजप आणि त्यांच्या पिलावळीकडून हा अपप्रचार नियोजनपूर्वक पसरवण्यात आला. त्याआधारे राज्यात धार्मिक तेढ निर्माण करून दंगली घडवण्याचा प्रयत्न झाला, हे आपण पुण्यात पाहिले आहे,’’ असे सपकाळ म्हणाले..‘बंधुभाव जपावा, हीच भावना’सपकाळ म्हणाले, ‘‘छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पराक्रम अद्वितीय आहे. ते माझे आदर्श, प्रेरणास्थान आणि स्वाभिमान आहेत. त्यांच्याशी तुलनेचा प्रश्नच उद्भवत नाही. टिपू सुलतानने छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श आणि त्यांच्याकडून प्रेरणा घेऊन इंग्रजांविरुद्ध लढा दिल्याचे मी म्हटले होते. समाजात तणाव वाढू नये, सर्वांनी परस्पर सन्मान आणि बंधुभाव जपावा, हा माझ्या वक्तव्याचा गाभा होता. इतिहासावर मतभेद असू शकतात; मात्र त्यावर संयत, अभ्यासपूर्ण चर्चा व्हावी आणि समाजात संघर्ष निर्माण होऊ नये. जात-धर्म-पंथावर ध्रुवीकरण अजिबात खपवून घेता कामा नये, हीच भूमिका मी मांडली होती.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.