महाराष्ट्र बातम्या

'भाजपच्या गलिच्छ खोडसाळपणामुळे शिवप्रेमींच्या भावना दुखावल्या गेल्याबद्दल खेद'; टिपू सुलतान प्रकरणी हर्षवर्धन सपकाळ यांनी व्यक्त केली दिलगिरी

Harshvardhan Sapkal Issues Public Apology Over Tipu Sultan Remark : काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी टिपू सुलतानची छत्रपती शिवाजी महाराजांशी तुलना केल्याच्या वक्तव्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त केलीये.
Harshvardhan Sapkal Tipu Sultan Controversy

Harshvardhan Sapkal Tipu Sultan Controversy

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

मुंबई : ‘टिपू सुलतान याला (Tipu Sultan Controversy) छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या समकक्ष बघितले पाहिजे’, असे विधान करून नवा वाद ओढवून घेणारे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ (Harshvardhan Sapkal) यांनी मंगळवारी याप्रकरणी अखेर दिलगिरी व्यक्त केली.

Loading content, please wait...
Bjp
Congress
Mumbai
Maharashtra Politics
shivaji maharaj
Tipu Sultan

Related Stories

No stories found.