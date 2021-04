Corona Update: राज्यातील परिस्थिती चिंताजनक; कोरोना रुग्णसंख्या वाढली

मुंबई- महाराष्ट्रातील कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. गेल्या 24 तासांत राज्यात 43,183 नवे कोरोनाबाधित रुग्ण आढळले आहे, तर 32,641 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली असून त्यांना घरी सोडण्यात आलंय. गेल्या चोवीस तासांत 249 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मृतांचा आकडा वाढला असल्याचं दिसत आहे. बुधवारी राज्यात ४० हजारांच्या पुढे कोरोनाबाधित रुग्ण आढळले होते. त्यात गुरुवारी आणखी वाढ झाली आहे. आतापर्यंत राज्यात 28,56,163 कोरोनाबाधित रुग्णांची नोंद झाली आहे. राज्यात सध्या 3,66,533 कोरोनाचे सक्रिय रुग्ण आहेत, तर 54,898 रुग्णांचा आतापर्यंत कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. 24,33,368 रुग्णांनी आतापर्यंत कोरोनावर मात केली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात कोरोनाबाधित रुग्णांची झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे चिंता वाढली असून लोकांना कोरोना नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन करण्यात आलंय.



Maharashtra reports 43,183 new COVID-19 cases, 32,641 recoveries, 249 deaths in the last 24 hours

Total cases: 28,56,163

Total recoveries: 24,33,368

Active cases: 3,66,533

Death toll: 54,898 pic.twitter.com/aPpugamW74

