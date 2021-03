Corona Update: राज्याची स्थिती अद्यापही चिंताजनक, रुग्ण बरे होण्याचं प्रमाण घटलं

मुंबई- राज्यात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून कोरोना रुग्णांची संख्या 20 हजारांच्या पुढे आढळत आहे. रविवारी राज्यात 30 हजारांपेक्षा अधिक कोरोना रुग्ण आढळले होते. त्यानंतर आज राज्यात 24645 कोरोनाबाधित रुग्ण आढळले आहेत. कालच्या पेक्षा आज कोरोना रुग्णांची संख्या कमी असली तरी ती लक्षणीय नाही. कोरोना रुग्णांच्या संख्येत चढ-उतार पाहायला मिळतोय. गेल्या 24 तासांत राज्यात 19463 लोकांनी कोरोनावर मात केली. त्यांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. आतापर्यंत 2234330 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली असून त्यांना घरी पाठवण्यात आले. राज्यात सध्या 215241 कोरोनाचे सक्रिय रुग्ण आहेत. राज्यातील बरे होणाऱ्यांचे प्रमाण 89.22 % आहे. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी याची माहिती दिली. त्यांनी यासंदर्भात ट्विट केलंय.

राज्यात आज 24645 कोरोना बाधीत रुग्णांची वाढ झाली व आज नवीन 19463 कोरोना बाधित रुग्ण बरे झाले आहेत. एकूण 2234330 रुग्ण बरे होऊन दवाखान्यातून घरी पाठविण्यात आले आहेत.राज्यात एकूण 215241 ऍक्टिव्ह रुग्ण आहेत.राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण आता 89.22 % झाले आहे, अशी माहिती राजेश टोपे यांनी ट्विटमध्ये दिलेय. गेल्या दिवसापेक्षा आज कोरोना रुग्णांच्या संख्येत थोडीशी घट झाली आहे.

Today, newly 24,645 patients have been tested as positive in the state. Also newly 19,463 patients have been cured today. Totally 22,34,330 patients are cured & discharged from the hospitals. Total Active patients are 2,15,241 The patient recovery rate in the state is 89.22%

— Rajesh Tope (@rajeshtope11) March 22, 2021