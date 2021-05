प्रवास करतांना चुकूनही करु नका 'या' गोष्टींकडे दुर्लक्ष

गेल्या वर्षभरापासून थैमान घालणाऱ्या कोरोना (coronavirus) विषाणूची सध्या देशात दुसरी लाट आली आहे. या दुसऱ्या लाटेचा कमी-अधिक प्रमाणात प्रत्येकालाच फटका बसला आहे. त्यामुळे कोरोनाचा वाढता संसर्ग थांबवण्यासाठी अनेक राज्यांमध्ये लॉकडाउन घोषित करण्यात आला आहे. मात्र, या काळातही अत्यावश्यक कामासाठी बाहेर पडणाऱ्या व्यक्तींना प्रवास (journey) करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. परंतु, प्रवास करतांनादेखील काही मुलभूत गोष्टींची काळजी घेणं अत्यंत गरजेचं आहे. म्हणूनच प्रवास करतांना कोणत्या गोष्टींची काळजी घ्यावी हे पाहुयात. (covid-19 what are the journeys during the coronavirus epidemic follow these 4 tips)

१. सतत हात धुवा -

कोरोना काळात स्वत: ची व कुटुंबाची काळजी घेणं अत्यंत गरजेचं आहे. त्यामुळे सध्यपरिस्थितीमध्ये सोशल डिस्टंसिंग, सतत हात धुणे आणि मास्क वापरणे ही तीन सूत्रे सक्तीने पाळली पाहिजेत. त्यातच प्रवास करतांना तर या गोष्टींकडे जाणीवपूर्वक लक्ष दिलं पाहिजे. प्रवास करतांना कोणत्याही वस्तूला स्पर्श केला की लगेच हात धुणं गरजेचं आहे. तसंच व्यक्तींशी संवाद साधतांना त्यांच्यापासून अंतर राखणंही महत्त्वाचं आहे.

२. डबल मास्क वापरणे -

कोरोना विषाणू हवेत तरंगत असल्यामुळे या काळात मास्क वापरणं सक्तीचं आहे. त्यातच सध्या या विषाणूचा प्रादुर्भाव झपाट्याने होत असल्यामुळे डबल मास्क वापरण्याचा सल्ला डॉक्टर व आरोग्य यंत्रणेकडून देण्यात येत आहे. म्हणूनच प्रवास करतांना डबल मास्क आवर्जुन लावा. तसंच शक्यतो एन 95 मास्क वापरण्याचा सल्लाही तज्ज्ञांकडून देण्यात येत आहे.

३. प्रवासापूर्वी करा कोविडची चाचणी -

सध्याच्या काळात प्रवास करण्यापूर्वी कोविड चाचणी करणं सक्तीचं झालं आहे. त्यामुळे प्रवास करण्यापूर्वी कोविड चाचणी आवश्य करा. जर तुमची चाचणी पॉझिटिव्ह असेल तर प्रवास करु नका. त्यामुळे स्वत:ला व इतरांनाही त्रास होण्याची शक्यता अधिक आहे. तसंच प्रवासापूर्वी RT-PCR टेस्ट करणंही सक्तीचं आहे.

४. ट्रॅव्हल गाइडलाइन्सच्या नियमांचं करा पालन -

अनेक राज्यांनी प्रवास करण्यापूर्वी प्रवाशांसाठी काही गाइडलाइन्स आखून दिल्या आहेत. त्या नियमांचं पालन करणं अत्यंत गरजेचं आहे.