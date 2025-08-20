महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Heavy Rain : नांदेड, वाशीम जिल्ह्यांना फटका; साडेआठ लाख हेक्टरवरील पिके पाण्याखाली

राज्यात मागील चार दिवसांपासून कोसळणाऱ्या पावसाने आठ लाख ५१ हजार ११० हेक्टर जमिनीवरील पिकांना फटका बसला आहे.
मुंबई - राज्यात मागील चार दिवसांपासून कोसळणाऱ्या पावसाने आठ लाख ५१ हजार ११० हेक्टर जमिनीवरील पिकांना फटका बसला आहे. यात नांदेड आणि वाशीम जिल्ह्यातील पिकाखालील क्षेत्र सर्वाधिक बाधित झाले आहे. पुरामुळे बाधित क्षेत्रावरील पिकांचे पंचनामेही रखडले आहेत.

