सध्या महाडमध्ये मदत पोहोचवणं कठीण? दरेकरांनी दिली नेमकी माहिती

मुंबई: राज्याचे विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर (pravin darekar) टोळ फाट्यावर अडकून पडले आहेत. पुराने वेढलेल्या महाडमधील (mahad flood) जनतेपर्यंत मदत पोहोचवण्याचा त्यांचा उद्देश आहे. पण सध्या टोळ फाट्याच्या पुढे प्रचंड पाणी असल्याने ते तिथेच थांबले आहेत. त्यांच्यासोबत माजी मंत्री गिरीश महाजन, आमदार निरंजन डावखरे आहेत. (Current situation it is difficult to reach with relief material at mahad flood affected area pravin darekar dmp82)

"महाडला जाण्याचा आमचा प्रयत्न सुरु आहे. पाणी असल्यामुळे टोळ फाट्यावर थांबलो आहोत. एनडीआरएफचा बोटीने पुढे जाण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. महाड शहर पाण्याखाली आहे. लोक इमारतींच्या गच्चीवर, एसटीच्या टपावर बसले आहेत. खारवली, माटवण, राजावाडी सगळी गावं पुराने वेढली आहेत" अशी माहिती दरेकर यांनी दिली.

"हेलिकॉप्टर येत असल्यामुळे आशा निर्माण झाली आहे. लोकांपर्यंत मदत पोहोचवणे, त्यांना सुरक्षित स्थळी आता नेता येईल. आम्ही मुंबईशी संपर्कात आहोत. साहित्य आणलं, तरी तिथपर्यत पोहोचू शकत नाही. समन्वयाच्या अडचणी आहेत. मदत कशी पोहोचणार हा चिंतेचा विषय आहे. हेलिकॉप्टर आल्यामुळे आता यंत्रणा थोडी हलताना दिसत आहे" असे दरेकर म्हणाले.

कालपासून कोसळत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे (heavy rain) महाडमध्ये भीषण पूरस्थिती (Mahad flood situation) निर्माण झालीय. महाडमधून वाहणाऱ्या सावित्री नदीने (savitri river) रौद्र रुप धारण केले आहे. महाडमध्ये तर लोकं जीव वाचवण्यासाठी एसटीच्या टपावर (st bus) बसले आहेत. इतकी भीषण परिस्थिती तिथे आहे.