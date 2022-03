आता कटिंग चहाही महागला! महागाईचा सर्वसामान्यांना झटका

By

मुंबई : कपभर प्यायलानं स्फूर्ती जागवणारा चहाही (Tea) आता महागला आहे. महागाईचा फटका या गरिबांच्या आणि सर्वसामान्यांच्या चहाला बसला आहे. चहा बनवण्याचे पदार्थ महागल्यानं टी-कॉफी असोसिएशननं (Tea-Coffee association) चहाच्या दरात दोन रुपयांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळं आता टपरीवरचा कटिंग चहाही दोन रुपयांनी महाग मिळणार आहे. (Cutting tea is now expensive Inflation hits the masses)

टी-कॉफ असोसिएशन चहाच्या किंमती वाढवण्याचा निर्णय घेताना सांगितलं की, दूध, साखर, चहा पावडर यांचे दर वाढले आहेत. त्याचबरोबर गॅसच्या दरातही वाढ झाली आहे. त्यामुळं चहा आहे त्याच किंमतीत विकणंही आता हॉटेलचालकांना, चपरी चालकांना परवडेनासं झालं आहे. त्यामुळं चहाच्या दरात दोन रुपयांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळं आता १० रुपयांना मिळणारा चहा हा १२ रुपयांना मिळणार आहे.

दुधाच्या पॅकेजिंग खर्चात वाढ झाल्यानं प्लॅस्टिक पिशव्यांमधून घरोघरी मिळणाऱ्या दुधाच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. यामध्ये महानंद, गोवर्धन, अमूल, मदर डेअरी, कात्रज, चितळे या सर्व दूध कंपन्यांनी आपल्या दूधाच्या दरात दोन रुपयांनी वाढ केली आहे. काही दिवसांपूर्वी नस्लेने आपल्या मॅगी तसेच इन्संट चहा-कॉफीच्या दरात वाढ केली होती.