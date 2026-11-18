Maharashtra Rain Alert : बंगालच्या उपसागरातील ‘अक्वान’ चक्रीवादळाची तीव्रता वाढत असून, उद्या (ता. १९) ते अतितीव्र चक्रीवादळात रूपांतरित होण्याची शक्यता आहे. शुक्रवारी (ता. २०) दुपारपर्यंत हे वादळ आंध्र प्रदेशातील नेल्लोर आणि यानमदरम्यान किनारपट्टी ओलांडण्याचा अंदाज आहे. या वादळाच्या प्रभावामुळे महाराष्ट्रातील विदर्भासह पूर्व भारतातील काही राज्यांत पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे..वादळाचे केंद्र सध्या वायव्य दिशेने सरकत असून, मंगळवारी (ता. १७) सायंकाळी पश्चिम-मध्य बंगालच्या उपसागरात तीव्र चक्रीवादळ सक्रिय होते. उद्यापर्यंत त्याची तीव्रता आणखी वाढण्याचे संकेत आहेत..शुक्रवारी किनारपट्टी ओलांडताना वाऱ्याचा वेग ताशी १२० ते १३० किलोमीटर, तर वाऱ्याच्या झोतांचा वेग ताशी १४५ किलोमीटरपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. या वादळामुळे तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगण, छत्तीसगड, झारखंड, विदर्भ आणि मध्य प्रदेशात हलक्या ते मुसळधार पावसाचा अंदाज आहे..Maharashtra Weather Update: चक्रीवादळाचं संकट! 13 राज्यांना वादळी वाऱ्यांसह पावसाचा इशारा; महाराष्ट्रात थंडीचा जोर वाढणार?.वादळाच्या प्रभावामुळे समुद्र खवळण्याची शक्यता असून, एक ते दोन मीटर उंचीच्या लाटा उसळू शकतात. त्यामुळे मच्छीमारांनी खोल समुद्रात मासेमारीसाठी जाऊ नये, असा इशारा हवामान विभागाने दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.