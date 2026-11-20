Cyclone in Bay of Bengal : बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेले ‘अक्वान’ चक्रीवादळ आज (ता. २०) दुपारपर्यंत ओडिशातील गोपाळपूरजवळ किनारपट्टी ओलांडण्याची शक्यता आहे. चक्रीवादळाने दिशा बदलल्याने महाराष्ट्रावरील त्याचा संभाव्य परिणाम टळला आहे. त्यामुळे विदर्भासह राज्याच्या कोणत्याही भागात या चक्रीवादळाचा विशेष प्रभाव जाणवणार नाही. दरम्यान, आंध्र प्रदेश आणि ओडिशाच्या किनारपट्टीवर मात्र जोरदार वारे आणि मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे..बंगालच्या उपसागरातील या चक्रीवादळाचे केंद्र गुरुवारी (ता. १९) दुपारी आंध्र प्रदेशातील नरसापूरपासून ४४० किलोमीटर आग्नेयेकडे, कलिंगपट्टणमपासून ४४० किलोमीटर दक्षिणेकडे, तमिळनाडूतील चेन्नईपासून ५८० किलोमीटर पूर्वेकडे, तर ओडिशातील गोपाळपूरपासून ५३० किलोमीटर दक्षिणेकडे होते..बंगालच्या उपसागरात या चक्रीवादळाची तीव्रता कायम राहणार असून, आज (ता. २०) दुपारपर्यंत ते उत्तर दिशेकडे सरकून आंध्र प्रदेशातील नरसापूर आणि ओडिशातील पुरीदरम्यान गोपाळपूरनजीक किनारपट्टी ओलांडण्याची शक्यता आहे. किनारपट्टीवर धडकताना वाऱ्याचा वेग ताशी ९० ते १०० किलोमीटर राहणार असून, ताशी ११० किलोमीटर वेगाने वाऱ्याचे झोत येण्याचा इशारा देण्यात आला आहे..या वादळामुळे तमिळनाडू, आंध्र प्रदेशची किनारपट्टी, ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगणा, छत्तीसगड, झारखंड आणि मध्य प्रदेशात हलक्या ते मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. मात्र, महाराष्ट्राला या चक्रीवादळाचा विशेष धोका नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. वादळामुळे समुद्र खवळून ०.५ ते १ मीटर उंचीच्या लाटा उसळण्याची शक्यता आहे..Akwan Cyclone Live News : अक्वान चक्रीवादळाचा महाराष्ट्रावर कसा परिणाम होणार? ताशी १०० किमी वेग, चक्रीवादळ धुमाकूळ घालणार.खबरदारीचा उपाय म्हणून मच्छीमारांना खोल समुद्रात न जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. आंध्र प्रदेश आणि ओडिशामध्ये जोरदार वारे व पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. कच्च्या-पक्क्या घरांचे, रस्त्यांचे, अन्नधान्य आणि फळपिकांचे नुकसान होऊ शकते. तसेच झाडे उन्मळून पडणे आणि सखल भागांत पाणी साचण्याचा धोका हवामान विभागाने वर्तविला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.