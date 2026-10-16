Arabian Sea Cyclonic Winds : अरबी समुद्रातील चक्राकार वाऱ्यांमुळे पावसाची शक्यता; पश्चिम महाराष्ट्रासह मराठवाड्यात वादळी पावसाचा इशारा

Maharashtra Weather Rain Update : राज्यात एका बाजूला उन्हाचा चटका आणि उकाडा कायम असताना दुसरीकडे काही भागांत वादळी पावसाची शक्यता आहे. अरबी समुद्रातील चक्राकार वाऱ्यांच्या स्थितीमुळे कोकणासह पुणे, पश्चिम महाराष्ट्र आणि दक्षिण मराठवाड्यात विजांसह पाऊस पडण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे. आज (ता. १६) सिंधुदुर्ग, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर आणि धाराशिव या सहा जिल्ह्यांना येलो अलर्ट देण्यात आला आहे. दरम्यान, कोकणातील काही भागांत उष्ण व दमट हवामान राहण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली आहे..राज्याच्या कमाल तापमानात चढ-उतार सुरू असून, अनेक ठिकाणी तापमानाचा पारा ३५ अंशांच्या वर आहे. गुरुवारी (ता. १५) सकाळपर्यंतच्या २४ तासांत यवतमाळ येथे राज्यातील उच्चांकी ३८.४ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. रत्नागिरी येथे तापमान ३८ अंशांपेक्षा अधिक, तर मुंबईतील सांताक्रूझ येथे ३७ अंशांपेक्षा अधिक होते. सोलापूर, अमरावती आणि जळगाव येथेही पारा ३६ अंशांच्या पुढे होता. धुळे येथील कृषी महाविद्यालयात राज्यातील नीचांकी १६.६ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली..संपूर्ण देशातून मॉन्सून परतला असून, दक्षिण भारतात ईशान्य मॉन्सून सक्रिय झाला आहे. आग्नेय अरबी समुद्रात लक्षद्वीप बेटांजवळ चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती निर्माण झाली आहे. तसेच उत्तर प्रदेशापासून मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र मार्गे पूर्व-मध्य अरबी समुद्रापर्यंत कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय आहे. या हवामान प्रणालींमुळे राज्यातील काही भागांत पावसाला पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे..Maharashtra Weather Update : बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र, पाऊस परतणार?; कोकणात पावसाचा अंदाज.'या' जिल्ह्यांत पावसाची शक्यताविजांसह वादळी पावसाचा येलो अलर्ट : सिंधुदुर्ग, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर आणि धाराशिव.विजांसह पावसाची शक्यता : रत्नागिरी, पुणे, लातूर आणि नांदेड.ठाणे, मुंबई आणि रायगड जिल्ह्यांत उष्ण व दमट हवामान राहण्याचा अंदाज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.