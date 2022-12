Dada Bhuse Malegaon : दादा भुसेंचा मुलगा आणि सून शंकर-पार्वतीच्या वेशात; पाहा व्हिडीओ

मालेगावमध्ये महाशिवपुराण कथेचं आयोजन करण्यात आलं आहे. त्यानिमित्त नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादा भुसे यांची सून आणि मुलगा शंकर-पार्वतीच्या रुपात दिसले आहेत. (Dada bhuse son avishkar bhuse and his wife in Shankar Parvati Costume see video)

या वेशातला त्यांचा व्हिडीओही चांगलाच व्हायरल होत आहे. शिवाय या जोडीचं कौतुकही होत आहे. नाशिक जिल्ह्यातल्या मालेगाव शहरात गेल्या पाच दिवसांपासून महाशिवपुराण कथेचं आयोजन करण्यात आलं आहे. यानिमित्त खासदार श्रीकांत शिंदेंनी सुद्धा या कार्यक्रमाला हजेरी लावली.

यावेळी नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसेंचे चिरंजीव आविष्कार भुसे यांनी शंकराचा, सुनेने पार्वतीचा तर नातवाने गणपतीचा वेश परिधान केला होता. यावेळी श्रीकांत शिंदेंनी आविष्कार भुसेंचं कौतुकही केलं.