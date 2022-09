दसरा मेळावा जसजसा जवळ येत आहे तस तस राजकारणातील घडामोडींना वेग आला आहे. दसरा मेळाव्यावरुन शिवसेना आणि शिंदे गटामध्ये राजकारण पेटू लागलं आहे. मेळाव्यासाठी शिवाजी पार्क मैदानाची रस्सीखेच सुरू असतानाच शिंदे गटाने प्लॅन बी सुद्धा तयार ठेवला आहे. (Dasara Melava shivsena Eknath Shinde clan comes up with plan at MMRDA ground)

शिवाजी पार्कवर दरवर्षी होणारा दसरा मेळावा घेण्याचा हक्क आपला आहे, असे सांगत शिंदे गटाने ठाकरे यांच्यासमोर शड्डू ठोकला आहे. केंद्र आणि राज्यात असलेली भाजपची सत्ता पाहता मुंबई महानगरपालिकेकडून दसरा मेळावा घेण्याचा हक्का शिंदे गटाच्या पारड्यात टाकला जाऊ शकतो. तसे झाल्यास शिवसेनेती अनेक दशकांची दसरा मेळाव्याची परंपरा खंडित होऊ शकते.

प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य हे शिवाजी पार्कबाबत मुंबई महापालिकेचं धोरण आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शिवाजी पार्कवर आधी अर्ज करणाऱ्या ठाकरे गटाला प्राधान्य मिळू शकतं. परिणामी शिंदे गटाने दसरा मेळाव्यासाठी एमएमआरडीए मैदानाचा पर्याय तयार ठेवत त्यासाठी अर्जही केल्याची माहिती आहे.

मुंबईतील महत्त्वाच्या ठिकाणी एकनाथ शिंदे गटाने मेळाव्यासाठीचा अर्ज केला आहे. हे ठिकाण म्हणजे बीकेसी येथे असणारं एमएमआरडीए मैदान.

शिंदे गटाकडून सेनेची मैदानकोंडी

ठाकरे गटाला मैदान मिळू नये म्हणून शिंदे गटाने मोठी मोठी मैदानं बुक केलं होतं. परेळ येथील नरे पार्क, सायनमधील सौमय्या मैदान, गोरेगावमधील नेस्को आणि अंधेरी स्पोर्टस कॉम्पेक्स अशी अनेक मोठी मैदान बुक करण्यात आली असल्याची माहिती सांगण्यात येत आहे.