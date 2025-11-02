महाराष्ट्र बातम्या

Ajit Pawar: अजितदादांची विजयी घोडदौड कायम! महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेच्या अध्यक्षपदावर चौथ्यांदा मोहोर

Maharashtra Olympic Association: महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेच्या अध्यक्षपदाचा निकाल लागला असून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची चौथ्यांदा निवड झाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार यांची महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेच्या (एमओए) अध्यक्षपदी सलग ४ वेळा पुन्हा एकदा सर्वसंमतीने निवड झाली आहे. अजित दादांच्या या विजयामुळे राजकारणासोबतच त्यांची क्रीडा क्षेत्रावर सुद्धा भक्कम पकड असल्याचं अधोरेखित झालं आहे.

