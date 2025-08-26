Maratha Agitation : मराठा आंदोलनातील गंभीर गुन्हे मागे घेण्यावर प्रश्नचिन्ह; मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीमध्ये चर्चा

मुंबई - अंतरवाली सराटी येथे दोन वर्षांपूर्वी मराठा आंदोलनाच्या वेळी झालेल्या दंग्यामध्ये २०० पेक्षा अधिक मराठा आंदोलकांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. हे गुन्हे मागे घेतले जावेत यावर मंगळवारी मराठा उपसमितीच्या बैठकीत चर्चा झाली.मात्र हे गुन्हे अत्यंत गंभीर असल्याने ते मागे घेण्यात अडचणी असल्याचे गृहविभागाने यासाठी स्थापन केलेल्या समितीचा अहवालात नमूद केले असल्याचे समजते. हे गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी उपसमिती चर्चा करणार आहे..मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांनी येत्या २९ रोजी मुंबईला धडक देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र न्यायालयाने जरांगे यांना मुंबईत येण्यास मनाई केल्याने राज्यातील वातावरण चांगलेच तापले आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर आज झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मराठा आरक्षणासंदर्भात चर्चा झाली. जरांगे यांनी केलेल्या प्रमुख आठ मागण्यांचा आढावा त्यात घेण्यात आला. मराठा आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्याबाबत चर्चा झाल्याचे समजते..मराठा आरक्षणासंदर्भात स्थापन केलेल्या माजी न्यायाधीश संदीप शिंदे समितीस सामान्य प्रशासन विभागाने डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदतवाढ दिल्याचा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने दोन जुलै रोजी काढलेला आहे. तरी देखील मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी हा निर्णय नव्याने जाहीर केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. या समितीला एक वर्षाची मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी जरांगे यांनी केली आहे..विखे पाटील म्हणाले, की, हैदराबाद गॅझेट, सातारा गॅझेटमधील नोंदीनुसार आम्हाला ‘ओबीसी’ प्रमाणपत्र मिळावे, अशी जरांगे पाटील यांची मागणी आहे. याबाबत उपसमितीच्या बैठकीत चर्चा झाली. हैदराबाद गॅझेटबाबतीत निर्णय घेण्यासाठी माजी न्या. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीस मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी त्यांच्याकडून मागणी करण्यात आली होती.त्यानुसार या समितीला आता आणखी सहा महिने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे हैदराबादच्या गॅझेटचा अभ्यास करून निर्णय घेण्यात येईल. कारण ही प्रक्रिया क्लिष्ट आहे..मराठा आंदोलकांवर एकूण ६१६ गुन्हे दाखल होते. त्यापैकी ५४० गुन्ह्यांचे आरोपपत्र दाखल झालेले आहे. ते गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. २२२ गुन्ह्यांबाबत मात्र जिल्हा स्थानिक समितीने गुन्हे मागे घेण्याबाबत शिफारस केलेली नसल्याचे समजते.कायद्याच्या चौकटीत आरक्षण‘मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत जरांगे यांच्या मागण्यांसंदर्भात आम्ही चर्चा केली. या मागण्यांबाबत सर्वांचीच भूमिका सकारात्मक आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले होते. मविआला ते टिकवण्यात अपयश आले..पुन्हा एकदा महायुतीचे सरकार आले. या सरकारने पुन्हा मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले होते. हे आरक्षण अजूनही टिकूनही आहे. आरक्षणाबाबत सरकार नकारात्मक नाही. फक्त कायद्याच्या चौकटीत बसवून हे काम करावे लागेल, असेही राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.