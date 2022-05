By

मुंबई : अनिल परब (Anil Parab) यांच्या घरी गुरुवारी (ता. २६) सकाळी ईडीने छापे (ED action) टाकले आहेत. त्यांच्या शासकीय निवासस्थानासोबत संबंधित सात ठिकाणावर छापे टाकले आहेत. त्यानंतर अनिल परब यांचे निकटवर्तीय संजय कदम यांच्या घरीही ईडीने छापा टाकला. अनिल परब यांच्यावर केलेली कारवाई सूडबुद्धीने केल्याचे शिवसेनेच्या नेत्या दिपाली सय्यद (Deepali Sayed) म्हणाल्या. (Anil Parab will not give up)

अंधेरी पश्चिम येथील विधानसभेचे शिवसेना संघटक संजय कदम हे अनिल परब यांचे निकटवर्तीय आहेत. त्यांच्या घरी सकाळीपासून ईडीचे (ED action) अधिकारी पोहोचले होते. कदम यांच्या घरी त्यांना मोठा मुद्देमाल हाती लागला होता. याअगोदर अनिल परब यांच्या जवळच्या व्यक्तींच्या घरी आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी छापे टाकले होते.

माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या घरी ८ कोटी सापडले होते. मात्र, त्यांच्यावर इडीची कारवाई करण्यात आली नाही. याउलट परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. अनिल परबांवरील कारवाई सूडबुद्धीने केली आहे. अनिल परब हे हार मानणार नाही. तुम्हाला जिंकूही देणार नाही. आमचे नेते सर्व गोष्टींना समोर जाण्यास तयार आहे, असेही दिपाली सय्यद (Deepali Sayed) म्हणाल्या.

सत्तेसाठी दुसऱ्यांना त्रास देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ईडीची धाड टाकायची आणि त्रास द्यायचा. दुसरं काहीही करीत नाही आहे. कधीपर्यंत हे चालणार माहिती नाही आहे. यातून काहीही मिळत नाही, तरीही हा प्रकार सुरू आहे, असेही दिपाली सय्यद (Deepali Sayed) म्हणाल्या.